Fortalece ERA la Infraestructura Carretera en Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla

El Gobernador Inauguró Obras Como Parte del programa Carreteras Vivas

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Detalló que se Invirtieron más de 75.5 mdp Para Mejorar la Conectividad en la Región

Como parte del programa Carreteras Vivas que impulsa el gobierno de la Nueva ERA, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la modernización de caminos en la región Valles Zoque, donde destacó que el fortalecimiento integral de la infraestructura vial no solo acerca a las comunidades y facilita la movilidad, sino que también impulsa actividades relacionadas con la educación, la salud, la economía, el comercio y el turismo.



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En este contexto, encabezó la entrega de la construcción del camino Pomposo Castellanos–Eloy Borrás Aguilar, en el municipio de Cintalapa, obra que representó una inversión superior a 13.6 millones de Pesos en beneficio de más de 88 mil habitantes. Asimismo, inauguró el tramo E.C. (Jiquipilas–Quintana Roo)–Venustiano Carranza–La Juchiteca, en el municipio de Jiquipilas, donde se destinaron más de 36 millones de pesos para favorecer a alrededor de 41 mil personas.Más tarde, el Gobernador se trasladó al municipio de Ocozocoautla de Espinosa, donde puso en marcha la rehabilitación del tramo Las Delicias–Guadalupe Victoria–Ignacio Zaragoza–Hermenegildo Galeana, obra que requirió una inversión de 25.9 millones de Pesos y beneficia a más de 97 mil habitantes.“Hoy recorrimos Cintalapa, Jiquipilas y Coita porque somos un gobierno al que le gusta estar en las localidades para escuchar y atender las necesidades de la gente. Tengan la certeza de que siempre trabajaremos por el bienestar de las familias y por el desarrollo de Chiapas. Nos gusta estar del lado del pueblo y nunca le vamos a dar la espalda; siempre caminaremos junto a ustedes”, expresó.Ramírez Aguilar también destacó los avances del programa de alfabetización Chiapas Puede y enfatizó que su administración mantendrá el impulso de acciones prioritarias para consolidar la paz, la seguridad y la gobernabilidad en las distintas regiones del Estado. Señaló que continuará fortaleciendo la coordinación con los Ayuntamientos para mejorar las condiciones de vida de las familias chiapanecas.El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, indicó que estas obras representan un avance significativo para mejorar las condiciones de tránsito en la región, al brindar mayor seguridad en la movilidad y facilitar el traslado de personas y mercancías.Explicó que estas acciones forman parte del compromiso de rehabilitar alrededor de dos mil kilómetros de caminos en Chiapas, atendiendo las principales necesidades de infraestructura en los municipios. Precisó que en Cintalapa se construyó un kilómetro de camino nuevo, en Jiquipilas se rehabilitaron casi 19 kilómetros y en Ocozocoautla se reconstruyeron cerca de 25 kilómetros de carretera.Las presidentas municipales de Cintalapa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez; de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López; y de Ocozocoautla, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, reconocieron el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez al atender una demanda histórica que traerá beneficios directos para las comunidades de la región Valles Zoque.Coincidieron en que estas acciones reflejan una gestión responsable que impulsa la movilidad, fortalece el desarrollo económico y brinda mayor seguridad a la población.A nombre de las y los beneficiarios de Cintalapa, Leonardo Pérez Díaz valoró el liderazgo del gobernador por atender las necesidades más apremiantes y llevar justicia social a la población.Destacó que la rehabilitación de este camino, después de muchos años de abandono, representa ahora una vialidad digna que fortalece la conectividad y favorece la comercialización, especialmente para quienes se dedican a la producción de café, la ganadería y el sector forestal.Por su parte, el comisariado ejidal de Guadalupe Victoria, en el municipio de Ocozocoautla, Darinel Toledo Camacho, manifestó que la visita del Gobernador no solo representa la presencia de una autoridad, sino también la cercanía de un gobernante humano y comprometido con el pueblo, dispuesto a escuchar y atender las necesidades de las comunidades rurales.Señaló que esta obra de infraestructura simboliza esperanza, progreso y un futuro digno para sus familias, por lo que expresó su disposición de seguir sumando esfuerzos por el desarrollo y la paz en Chiapas.A esta gira acompañaron al gobernador la diputada por el Distrito XIV, Maritza Molina Molina; en Cintalapa los comisariados ejidales de Nueva Maravilla, Esperanza de los Pobres, Las Palmas, Monte Sinaí, Pomposo Castellanos, 14 de Febrero, Nueva Libertad, Eloy Borrás, Jorge de la Vega y El Porvenir; y en Jiquipilas los comisariados ejidales de Venustiano Carranza y Plan de Ayala, entre otros.Boletín Oficial