El QUINTO PODER DE MÉXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Quieren Imponer una “Juanita” en Morena de Cacahoatán

Las campañas adelantadas están que arden en el municipio de Cacahoatán, una localidad fronteriza que durante años ha permanecido sumergida en el rezago y la pobreza debido a una larga cadena de malos gobiernos municipales que, lejos de impulsar el desarrollo y el bienestar de la población, se han dedicado a saquear las arcas públicas y a privilegiar intereses personales y de grupo.

Por ello no resulta extraño que, desde ahora, diversos actores políticos anden más que apuntados para buscar la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo al próximo proceso electoral. Algunos incluso ya se sentían candidatos consumados, como si la decisión estuviera tomada desde hace meses.

Uno de ellos es el ex presidente municipal interino, Anan López Sandoval, quien llegó al cargo para relevar al entonces alcalde Rafael Inchong, cuando éste solicitó licencia para buscar la reelección bajo las siglas del Partido del Trabajo. Como todos recordarán, aquella apuesta electoral no terminó bien y la ciudadanía le dio la espalda en las urnas.

Desde entonces, el grupo político que encabezan ambos personajes ha mantenido actividad constante en el municipio, promoviendo liderazgos, fortaleciendo estructuras y, según comentan los enterados, preparando el terreno para volver a competir por la alcaldía.

Sin embargo, no contaban con un pequeño detalle que vino a moverles el tablero político. Durante una reciente visita a esta región fronteriza, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó públicamente que impulsará las candidaturas de mujeres para diversas alcaldías del estado, argumentando que las mujeres han demostrado ser más honestas, responsables y trabajadoras en el ejercicio de la función pública.

Y ojo, estimado lector, no lo dijo cualquier personaje. Lo dijo quien hoy tiene la conducción política de Chiapas. Como coloquialmente se dice en el argot político: lo dijo el dueño del balón.

La declaración cayó como balde de agua fría para varios aspirantes varones que ya se veían despachando desde la presidencia municipal. Pero lejos de replantear sus aspiraciones, algunos parecen haber encontrado una salida muy peculiar: impulsar a sus esposas, parejas sentimentales o familiares cercanas para cumplir con la cuota de género y mantener el control político detrás del escenario. Sí, así como lo lee.

En la llamada Villa de las Hortensias, la voz popular asegura que algunos grupos morenistas pretenden convertir la paridad de género en una simple formalidad, utilizando figuras femeninas como candidatas de papel, mientras las decisiones seguirían siendo tomadas por los mismos de siempre.

Y es aquí donde aparece la famosa frase que ya circula en los cafés, en las esquinas y en los corrillos políticos de Cacahoatán.

Según comentan, el grupo cercano a Anan López Sandoval ha comenzado a decir que: “si no es Chana, es Juana”, en clara referencia a que, si Morena le niega la candidatura a él, entonces impulsarán a su esposa para que compita por la presidencia municipal. ¿Será posible tanta belleza?

Lo cierto es que la estrategia ha generado comentarios de todo tipo entre la ciudadanía, particularmente porque la intención del mandatario estatal parece apuntar precisamente a evitar las llamadas “Juanitas”, es decir, candidaturas utilizadas únicamente para simular el cumplimiento de la paridad mientras otros ejercen el poder real.

Pero eso no es todo. En los pasillos políticos también se comenta que durante los nueve meses que Anan López Sandoval ocupó la presidencia municipal interina acumuló observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado que, según diversas versiones, habrían sido incluso mayores que las registradas durante la administración de quien fuera conocido políticamente como “El Tigre”.

Aclaremos algo: esto no lo afirma un servidor. Son comentarios que circulan entre actores políticos y funcionarios de la actual administración municipal verde ecologista, quienes aseguran que existen diversos señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos durante aquel breve periodo de gobierno.

Entre esos rumores destaca el relacionado con la supuesta adquisición de láminas que posteriormente habrían sido utilizadas con fines político-electorales durante el pasado proceso electoral.

Por ahora, en la Villa de las Hortensias sigue resonando aquella frase que ya se convirtió en tema de conversación obligada: “si no va Chana, va Juana”.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos la próxima semana. ¡Animooo!

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