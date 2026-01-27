martes, enero 27, 2026
Puerto Chiapas Recibió su Cuarto Crucero del Año con el Arribo del Buque “Amadea”

*Autoridades Coordinan Operativo Integral de Bienvenida.

Tapachula, Chiapas.- Puerto Chiapas recibió el arribo del crucero Amadea, con bandera de Bahamas y procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, convirtiéndose en el cuarto crucero del año en arribar al Estado.
La embarcación arribó a territorio chiapaneco con más de 700 visitantes internacionales, entre 454 pasajeros y 306 tripulantes, quienes disfrutaron de una muestra cultural representativa de la identidad, con la participación del grupo de marimba del municipio de Tapachula y del ballet folclórico de Puerto Madero, San Benito.

Para garantizar una atención integral, el equipo operativo de los tres niveles de Gobierno trabajó de manera coordinada con tour operadores locales y locatarios, quienes pusieron a disposición de los visitantes una amplia oferta de artesanías, souvenirs y productos regionales.
Asimismo, se promovieron destinos emblemáticos de la región como la Zona Arqueológica de Izapa, Tuxtla Chico y la ciudad de Tapachula, los cuales ofrecieron experiencias que combinaron historia, cultura y naturaleza.
Con este arribo, Puerto Chiapas reafirmó su posicionamiento como un destino estratégico en la ruta de cruceros, al impulsar la proyección turística de la región y compartir con el mundo su diversidad natural, cultural y productiva. Boletín Oficial

Encabeza ERA Entrega de Armamento a las Corporaciones de Seguridad Estatal
Pescaderías en Tapachula Mantienen Precios Estables
