Pescaderías en Tapachula Mantienen Precios Estables

*Para no Afectar Economía a Consumidores.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero de 2025.- En un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento de productos básicos, comerciantes de pescados y mariscos en Tapachula han optado por mantener sus precios sin incrementos, con el objetivo de apoyar la economía familiar en el arranque del año.

Francisco Guillén Gallegos, empleado de la Pescadería “Maguito”, informó que desde 2025 los costos de los productos del mar se han conservado estables, a pesar del aumento generalizado en otros sectores.

Esta medida busca no afectar el bolsillo de los consumidores ante la complicada situación económica.



1 de 3

De acuerdo con los comerciantes, especies de alto consumo continúan ofreciéndose a precios accesibles. El huachinango se vende en 160 Pesos el kilo, mientras que la mojarra mantiene su costo habitual.Otros productos se comercializan de la siguiente manera, Jaiba 80 Pesos por kilo, Jaibón 150 Pesos por kilo; Pescado chato 160 Pesos por kilo; Filetes precios que oscilan entre 160 y 250 Pesos, según la variedad.“No se han aplicado ajustes porque los clientes atraviesan una etapa complicada. Sabemos que la situación está difícil y tratamos de no subir los precios”, señaló.A pesar de la estabilidad en los costos, las ventas han registrado una disminución estimada de entre 20 y 30 por ciento.Los comerciantes atribuyen esta baja a los gastos escolares y compromisos económicos propios del inicio de año, lo que ha reducido el consumo de productos considerados no prioritarios.“El pescado suele percibirse como más caro frente a otros alimentos, y en esta temporada las familias priorizan útiles, uniformes y colegiaturas”, explicó.El suministro de pescados y mariscos se mantiene sin contratiempos gracias a que el producto llega diariamente desde zonas como Puerto Madero, Acapetahua, Arriaga y Tonalá, lo que permite reducir costos de traslado y ofrecer mercancía fresca al consumidor.Finalmente, los locatarios invitaron a la población a consumir productos locales, asegurando precios justos, calidad y el compromiso de ofrecer kilos completos, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista