Conductor se salva tras aparatoso accidente en la carretera costera

Tapachula, Chiapas; jueves 12 de marzo de 2026.- Un aparatoso accidente vehicular se registró alrededor de las 15:30 horas de este jueves sobre la carretera costera, a la altura de la entrada a la colonia san agustin, en Tapachula.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil se impactó contra la parte trasera de una unidad tipo plataforma que presuntamente realizaba una maniobra para dar vuelta en el retorno.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos del Grupo SAE, a bordo de la unidad UR-04, acudieron al lugar para brindar atención al conductor identificado como Carlos “N”, de 28 años.

Al llegar, los socorristas encontraron al joven fuera del vehículo, consciente y orientado, aunque presentaba dolor en la rótula derecha. Luego de una valoración médica se confirmó que sus signos vitales se encontraban dentro de los parámetros normales.

El propio conductor explicó que circulaba sobre su carril cuando no se percató de que la plataforma estaba realizando la maniobra, por lo que terminó impactándose contra la parte trasera de la unidad.

El automóvil resultó con fuertes daños en la cabina, lo que generó preocupación entre las personas que presenciaron el accidente, ya que en un primer momento parecía que el conductor estaba gravemente lesionado.

Afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad y decidió permanecer en el lugar sin ser trasladado a un hospital.

El percance solo dejó daños materiales, mientras que las autoridades correspondientes se encargarán de determinar las responsabilidades.

EL ORBE/Carlos Montes