viernes, marzo 13, 2026
spot_img
InicioAl InstanteMotociclistas “mandaditos” resultan con lesiones leves tras accidente en la Quinta Sur...
Al InstanteRojas

Motociclistas “mandaditos” resultan con lesiones leves tras accidente en la Quinta Sur y 30 Oriente

0
17

Tapachula, Chiapas; jueves 12 de marzo de 2026. Un accidente vehicular se registró alrededor de las 19:50 horas en la intersección de la Quinta Sur y 30 Oriente, donde una motocicleta en la que viajaban dos personas fue impactada por una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta circulaba de poniente a oriente con preferencia, cuando una camioneta color blanca presuntamente no realizó alto total, provocando el choque.

Tras el impacto, los dos ocupantes de la motocicleta, un masculino y una femenina, salieron proyectados y quedaron sobre el pavimento. Se informó que ambos son de oficio “mandaditos”, dedicados al servicio de entregas en motocicleta.

Personas que transitaban por la zona realizaron el llamado al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron servicios de emergencia del Grupo SAE, quienes brindaron atención a los lesionados.

Paramédicos informaron que ambos presentaban policontusiones y una ligera crisis nerviosa, por lo que decidieron permanecer en el lugar sin ser trasladados a un hospital.

La camioneta involucrada se detuvo aproximadamente una cuadra después del accidente, y minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal y de la Policía Vial Preventiva, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Cabe mencionar que el conductor de la camioneta se hizo responsable de los daños materiales derivados del percance. EL ORBE/Carlos Montes

Artículo anterior
Peatón resulta lesionado tras ser atropellado por vehículo que se dio a la fuga en el libramiento sur oriente
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Peatón resulta lesionado tras ser atropellado por vehículo que se dio a la fuga en el libramiento sur oriente

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; jueves 12 de marzo de 2026.- Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo que posteriormente se dio...
Leer más

Motociclista resulta lesionado tras choque con taxi en la 30 oriente y 5 privada sur.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; jueves 12 de marzo de 2026.- Un accidente de tránsito entre un taxi y una motocicleta se registró alrededor de las 19:20...
Leer más

Ataque armado en la colonia El Vergel deja un hombre sin vida

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; jueves 12 de marzo de 2026.- Un ataque armado registrado la tarde de este jueves en la colonia El Vergel dejó como...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV