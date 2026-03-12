Motociclistas “mandaditos” resultan con lesiones leves tras accidente en la Quinta Sur y 30 Oriente

Tapachula, Chiapas; jueves 12 de marzo de 2026. Un accidente vehicular se registró alrededor de las 19:50 horas en la intersección de la Quinta Sur y 30 Oriente, donde una motocicleta en la que viajaban dos personas fue impactada por una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta circulaba de poniente a oriente con preferencia, cuando una camioneta color blanca presuntamente no realizó alto total, provocando el choque.

Tras el impacto, los dos ocupantes de la motocicleta, un masculino y una femenina, salieron proyectados y quedaron sobre el pavimento. Se informó que ambos son de oficio “mandaditos”, dedicados al servicio de entregas en motocicleta.

Personas que transitaban por la zona realizaron el llamado al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron servicios de emergencia del Grupo SAE, quienes brindaron atención a los lesionados.

Paramédicos informaron que ambos presentaban policontusiones y una ligera crisis nerviosa, por lo que decidieron permanecer en el lugar sin ser trasladados a un hospital.

La camioneta involucrada se detuvo aproximadamente una cuadra después del accidente, y minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal y de la Policía Vial Preventiva, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Cabe mencionar que el conductor de la camioneta se hizo responsable de los daños materiales derivados del percance. EL ORBE/Carlos Montes