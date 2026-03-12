Ataque armado en la colonia El Vergel deja un hombre sin vida

Tapachula, Chiapas; jueves 12 de marzo de 2026.- Un ataque armado registrado la tarde de este jueves en la colonia El Vergel dejó como saldo a un hombre sin vida, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 16:40 horas vecinos de la calle Las Palmas escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se reportó la situación a los números de emergencia.

Al arribar las autoridades localizaron a un hombre identificado como José Luis “N”, de 34 años de edad, de nacionalidad mexicana y de oficio balconero, quien presentaba dos impactos de arma de fuego en el rostro, presuntamente provocados por un arma calibre 9 milímetros.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, tras revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el sitio.

Al área acudieron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), policías municipales y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer este hecho violento ocurrido en la ciudad. EL ORBE/Carlos Montes