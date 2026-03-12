Motociclista resulta lesionado tras choque con taxi en la 30 oriente y 5 privada sur.

Tapachula, Chiapas; jueves 12 de marzo de 2026.- Un accidente de tránsito entre un taxi y una motocicleta se registró alrededor de las 19:20 horas en la 30 Oriente y Quinta Privada Sur, dejando como saldo a un motociclista lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades circulaban sobre la 30 Oriente, cuando el taxi transitaba de oriente a poniente e intentó ingresar a la Quinta Privada Sur. Presuntamente, el conductor no se percató de la presencia de una motocicleta Italika FT color roja, por lo que le hizo corte de circulación.

Esto provocó que el motociclista se impactara de manera frontal contra la unidad, saliendo proyectado y cayendo sobre el pavimento en medio de la calle.

Tras el percance, el taxista detuvo su marcha y realizó el llamado al número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos del Club de Auxilio y del Grupo CARCH, así como servicios de emergencia de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Debido a las lesiones que presentaba, el motociclista fue trasladado a un hospital por personal de Protección Civil para recibir atención médica especializada.

Más tarde arribaron elementos de la Policía Vial Preventiva, quienes recabaron datos del accidente para determinar responsabilidades.

El percance provocó afectaciones al tráfico durante aproximadamente 40 minutos, mientras se realizaban las labores de auxilio y las aseguradoras evaluaban los daños materiales, que podrían ascender a varios miles de pesos. EL ORBE/Carlos Montes