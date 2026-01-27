Reanudan Clases en Linda Vista Tras Mitigación de Incendio en Basurero Intermunicipal

*Habitantes de la Zona Llaman a Prevenir Nuevos Siniestros.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero del 2026.- Luego de varios días marcados por una contingencia ambiental derivada del incendio en el basurero municipal, la comunidad educativa de la localidad Linda Vista retomó actividades escolares, al registrarse una mejora visible en las condiciones del aire.

Así lo dio a conocer Fidel Morales Velázquez, maestro de tercero y cuarto grado de la primaria en trámite de registro y nombre, quien explicó que la prioridad en todo momento fue proteger la salud de las niñas y los niños.



El docente señaló que aunque se intentó mantener clases el mayor tiempo posible, hubo momentos en los que la densidad del humo obligó a suspender actividades presenciales durante aproximadamente cinco días, como una medida preventiva ante posibles afectaciones respiratorias. “Fue una situación seria y responsablemente decidimos resguardar a los alumnos”, expresó.Con la disminución del humo y una percepción general de calma en la zona, este lunes 26 de Enero se reanudaron las clases de manera normal, contando con una asistencia cercana al 90 por ciento del alumnado, reflejo -dijo- de la confianza de los padres de familia y del entusiasmo de los estudiantes por regresar a las aulas.El porcentaje restante corresponde a casos de enfermedad o falta de aviso oportuno, situación que se espera regularizar en los próximos días.Morales Velázquez destacó que los niños se mostraron contentos y motivados por volver a su rutina escolar, convivir con sus compañeros y continuar con su formación académica en un ambiente más sano. No obstante, advirtió que la tranquilidad actual no debe llevar a la omisión ni al descuido.Ante versiones oficiales que apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado, el maestro hizo un llamado firme y preventivo a la población para evitar que este tipo de hechos se repitan. Subrayó que los daños afectan a toda la comunidad, pero especialmente a personas con padecimientos respiratorios y a la niñez, que ve interrumpido su derecho a la educación.Finalmente, exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, pensar antes de realizar acciones que generen daño colectivo y colaborar para preservar la salud, la paz social y la continuidad educativa en la comunidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción