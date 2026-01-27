Maestros de la Sección VII del SNTE-CNTE se Movilizan en Tapachula

Exigieron a las Autoridades Pensiones Dignas, Salud y Justicia Social

——-

Denuncian que Nuevas Instalaciones del ISSSTE Carecen de Operatividad, Personal Médico, Enfermeras y Medicamentos.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero de 2026.- Integrantes de la Coordinadora Regional Costa Grande, adheridos a la Sección VII del SNTE-CNTE, realizaron este lunes una movilización en la ciudad de Tapachula para exigir al Gobierno Federal el cumplimiento de demandas históricas en materia de pensiones, jubilaciones y servicios de salud, así como justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



1 de 3

La marcha inició a las 16 horas desde la entrada oriente de la Ciudad, a la altura de la fuente Atzacua (Bonanza), con la participación de aproximadamente 500 docentes en activo y jubilados, estudiantes y organizaciones sociales. El contingente fue encabezado por el coordinador regional V de la Sección VII, profesor Gabriel Díaz Ordóñez.Durante la movilización, el magisterio reiteró su rechazo a la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y a la reforma laboral educativa, al considerar que ambas han precarizado las condiciones de retiro y de vida de los trabajadores de la educación.Entre sus principales exigencias destacan pensiones y jubilaciones calculadas en salarios mínimos y no en UMAs, el cambio al régimen de pensiones colectivas, jubilación por años de servicio (28 años para mujeres y 30 para hombres), así como el abasto suficiente de medicamentos para los derechohabientes.A las 16:15 horas, el contingente arribó a la clínica hospital del ISSSTE “Dr. Roberto Nettel Flores”, donde una comisión ingresó para solicitar un recorrido con autoridades del hospital. Los docentes denunciaron que las nuevas instalaciones carecen de operatividad, personal médico, enfermeras y medicamentos, señalando que gran parte del inmueble permanece cerrado y sin brindar atención efectiva a los derechohabientes.Posteriormente, alrededor de las 16:45 horas, la movilización continuó hacia el Parque Central“Miguel Hidalgo”, donde se realizó un mitin en la explanada principal. Ahí, los manifestantes reiteraron que su lucha es social y no solo laboral, y advirtieron que, de no existir respuestas concretas por parte del Gobierno Federal, las acciones de protesta podrían intensificarse en los próximos días. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros