Ayuntamiento de Tapachula Imparte Taller a Instituciones Educativas

*A través de la Secretaría de Educación y Seguridad Pública Municipal.
Tapachula, Chiapas, 26 de enero 2026.- Las Secretarías de Educación y Cultura y Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, realizaron la Plática Informativa de Seguridad Escolar, dirigida a directivos y docentes de los niveles básico, medio superior y superior, en el Teatro de la Ciudad «Amparo Montes», como parte de la estrategia de acercamiento y diálogo con la población, impulsada por el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo.
Asistieron por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, la directora de Educación, Rosicela Gutiérrez Faviel, la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Hernández de León y comités de padres de familia entre otros invitados especiales. Boletín Oficial