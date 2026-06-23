Pernocta Caravana de Migrantes en Huixtla; Hoy Partirán en el Transcurso del Día a Escuintla

*- Autoridades Manifestaron que Buscarán Disolver la Caravana Para Evitar que Salgan de Chiapas.

*- Les Ofrecen Agilizar sus Trámites de Asilo y Refugio en Tuxtla Gutiérrez.

*- La Caravana Está Conformada por Alrededor de 200 Personas de Cuba, Haití, Venezuela, Centroamérica, Entre Otros

*EL CONTINGENTE DECIDIÓ DESCANSAR EN LA “CIUDAD DE LA PIEDRA” PARA RECUPERAR FUERZAS E INTENTAR SEGUIR SU CAMINO RUMBO AL CENTRO DEL PAÍS.

Huixtla, Chiapas; 22 de Junio.-Luego de pernoctar en el parque “Cinco de Mayo” de Huehuetán Estación, este lunes en el transcurso de la tarde arribó un aproximado de doscientos migrantes de diferentes nacionalidadesal domo del Barrio Guadalupe, ubicado en Calle Negrete y Avenida Matamoros.

La caravana se hizo acompañar por la Guardia Nacional, Grupo Beta Sur Protección a Migrantes, Guardia Estatal, Protección Civil, Policía Municipal y la Guardia Estatal de Caminos.



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Este martes saldrán en el transcurso de la madrugada hacia el municipio de Escuintla, en donde pernoctarán en la Unidad Deportiva.Por otra parte, autoridades del INM confirmaron que buscarán la manera de persuadir a los migrantes para desmantelar la caravana. Por ello realizarán el ofrecimiento de trasladarlos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se retomarán los trámites de solicitud de refugio y asilo para agilizarlos, y con ello tengan mayor certeza sobre las condiciones en que permanecerán en territorio mexicano.Como ya ha ocurrido con otras caravanas, el objetivo es evitar que continúen su trayecto sobre la Carretera Costera, donde se exponen al peligro de ser atropellados o víctimas de la delincuencia. Por ello son acompañados en su trayecto por autoridades de los tres niveles de gobierno.Cabe agregar que esta caravana conformada por alrededor de 200 personas, está integrada por ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela, Ecuador, Colombia, así como países de Centroamérica como Honduras, El Salvador y Nicaragua. La tardanza en los trámites que realizan ante la COMAR e INM los ha orillado a salir de Tapachula en busca de poder regularizar su situación migratoria en otra entidad, y con ello poder acceder a programas de asistencia por parte gobierno federal, como salud, empleo, educación y hasta vivienda. EL ORBE/José Ángel López