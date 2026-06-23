*Amenaza a Irán con Represalias si no Cumple Acuerdos.

«Hemos gastado muchísimo dinero. Y sin embargo, cuando necesitamos ayuda con cosas pequeñas… se niegan, prefieren no ayudar en absoluto», dijo Trump en una conferencia de prensa en la Oficina Oval.

«Esa es una afirmación estúpida, porque podríamos responder de la misma manera si quisiéramos, y tal vez lo haríamos», añadió.

A pesar de las tensas relaciones con la alianza, se espera que Trump asista a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el próximo mes.

Ese mismo día, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que «hará lo que sea necesario» si Irán no cumple con el acuerdo con Washington, según Reuters.

«Si Irán no cumple lo prometido, o si no se comporta de manera apropiada, haré lo que sea necesario», dijo Trump a los periodistas.

El presidente estadounidense argumentó que impedir que Irán adquiriera armas nucleares era más importante que las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de una campaña militar prolongada, incluido el riesgo de una recesión económica mundial.

Corea del Norte ha reafirmado su compromiso de seguir ampliando y fortaleciendo sus capacidades nucleares, argumentando que se trata de una medida necesaria para hacer frente al entorno político y de seguridad internacional, cada vez más complejo.

El presidente estadounidense argumentó que Keir Starmer se había «disparado en el pie» con sus políticas energéticas, sus políticas de inmigración y su manejo de las relaciones con Washington en los últimos años.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que «haría lo que fuera necesario» si Irán no cumplía con el acuerdo.

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a asumir el riesgo de una recesión mundial si tuviera que atacar a Irán en caso de que este país no cumpliera el acuerdo, Trump respondió: «Tal como lo estoy haciendo, no. Eso no provocaría una recesión».

A continuación, argumentó que la amenaza de las armas nucleares era mucho más preocupante.

«Si no cumplen… las armas nucleares son incluso más graves que la recesión económica», añadió.

El presidente Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán la semana pasada. Una semana después de la firma, las delegaciones estadounidenses e iraníes concluyeron la primera ronda de conversaciones el 22 de junio, como parte de una hoja de ruta de negociación de 60 días.