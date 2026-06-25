*Chiapas Fortalece Estrategia Preventiva Ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026

*- Encabeza ERA Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, Junto a la Titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Puesto de Comando ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que la prevención constituye uno de los ejes prioritarios del gobierno humanista de la Nueva ERA, por lo que se han impulsado políticas ambientales orientadas a fortalecer el cuidado de la madre tierra. Como ejemplo, mencionó el programa de restauración de microcuencas desarrollado en 33 municipios durante 2025 y precisó que la meta para este año es ampliar su alcance a 70 municipios.



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Asimismo, destacó la intervención de los sistemas lagunarios de las regiones Soconusco e Istmo-Costa, acciones que, además de favorecer la productividad pesquera, contribuyen a mantener espacios limpios y mitigar los efectos de las lluvias. Añadió que, en coordinación con los ayuntamientos, se han implementado labores permanentes de limpieza, desazolve y monitoreo de ríos y arroyos, especialmente en las zonas identificadas como de alto riesgo.De igual forma, resaltó la implementación de Ciudad Digna, iniciativa en la que empresas constructoras locales se han sumado a la recuperación de espacios públicos, el mantenimiento integral de alcantarillas y otras acciones encaminadas a prevenir encharcamientos e inundaciones en vialidades, así como deslizamientos de tierra en zonas altas. En este sentido, enfatizó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las tareas preventivas en Chiapas.Además, informó que se han realizado trabajos de rehabilitación y mantenimiento de caminos y puentes en las distintas regiones del estado, con el propósito de evitar interrupciones y garantizar la movilidad durante la temporada de lluvias. También dio a conocer que se han habilitado 516 refugios temporales y reforzado la operatividad de los Centros Regionales de Protección Civil, a fin de facilitar y agilizar la atención a la población ante posibles situaciones de riesgo.“En Chiapas salimos de la temporada de incendios y entramos a las lluvias. Hay sismos y actividad volcánica. Estamos rodeados de todos los fenómenos naturales. Por eso, estamos de tiempo completo atendiendo los temas de protección civil. Sumemos esfuerzos y trabajemos juntos como un solo equipo. No podemos controlar las tormentas, los ciclones y los sismos, pero sí podemos controlar cómo actuamos ante ellos. Aquí estamos previniendo y actuando con mucha estrategia”, expresó.Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, explicó que Chiapas es una de las entidades con mayores desafíos durante la temporada de lluvias debido a sus características geográficas, por lo que se mantiene una vigilancia permanente en zonas con riesgo de inundaciones, deslizamientos de laderas y otros fenómenos hidrometeorológicos.En este contexto, detalló que los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para fortalecer las acciones de prevención, preparación y atención de emergencias mediante el monitoreo constante de ríos, cuencas, presas y puntos críticos identificados en distintas regiones de la entidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población chiapaneca.Asimismo, resaltó la participación de instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, las cuales suman capacidades operativas y recursos para brindar una respuesta oportuna ante cualquier contingencia derivada de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.A su vez, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, indicó que el Gobierno de Chiapas mantiene una estrategia integral de prevención y atención para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, basada en el monitoreo permanente, la alerta temprana, la gestión del riesgo hídrico y el fortalecimiento de la cultura de la prevención. Destacó que estas acciones comenzaron desde marzo y se desarrollan de manera coordinada con los municipios, instituciones de los tres órdenes de gobierno, Fuerzas Armadas y sociedad civil, con el fin de proteger la vida y el patrimonio de la población.Durante su informe, precisó que los 124 municipios del estado han realizado 4 mil 479 acciones preventivas, mientras que continúan activas las 15 estrategias regionales de Protección Civil, los 516 refugios temporales y siete reservas estratégicas de ayuda humanitaria. De igual manera, celebró la incorporación de Chiapas al Sistema Nacional de Alerta Sísmica mediante una inversión cercana a los 23 millones de pesos, así como el fortalecimiento de la capacidad operativa estatal con más personal, equipo especializado y recursos destinados a la atención oportuna de emergencias. Boletín Oficial