Detienen en Sinaloa a «El Tito», Presunto Feminicida de Beany

*- La Madre de la Joven Exigirá la Pena Máxima Para el Presunto Feminicida

*- La Captura de “El Tito” fue Confirmada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

*- El Operativo Para su Detención se Realizó en un Inmueble en el Municipio de Guasave, Sinaloa.

*EL PRESUNTO AGRESOR ESTUVO PRÓFUGO DE LA JUSTICIA DESDE EL PASADO 6 DE ABRIL, CUANDO LA JOVEN RECIBIÓ UN DISPARO EN LA CABEZA DENTRO DE UN VEHÍCULO EN TUXTLA CHICO.

*La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto del 2026.- En un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado de Chiapas, fue detenido en Guasave, Sinaloa, José Manuel «N», alias «El Tito», considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades chiapanecas por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la joven Beany Guadalupe Lozano García.



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La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien recordó que la Fiscalía de Chiapas mantenía vigente una recompensa de hasta 500 Mil Pesos para quien proporcionara información que permitiera localizar al presunto responsable.El caso ocurrió la madrugada del 6 de abril de 2026, cuando Beany, de 18 años y estudiante de Administración de Empresas de la UNACH, salió de su domicilio para encontrarse con quien era su pareja sentimental, José Manuel «N».De acuerdo con las investigaciones, ambos se encontraban a bordo de una camioneta en el municipio de Tuxtla Chico, en la región de Tapachula, cuando presuntamente el ahora detenido le disparó en la cabeza y huyó del lugar, abandonándola gravemente herida dentro del vehículo. La joven fue localizada por las autoridades y trasladada a un hospital, donde permaneció internada durante 11 días, hasta que falleció el 17 de abril debido a la gravedad de la lesión.Tras su muerte, familiares denunciaron presuntas omisiones en las primeras horas de la investigación, asegurando que existían pruebas, testimonios y registros de videovigilancia que habrían permitido capturar al presunto agresor antes de que escapara. Incluso señalaron que el sospechoso habría huido hacia Guatemala mientras las diligencias avanzaban con lentitud.La indignación por el crimen dio paso a una serie de marchas y manifestaciones en Tapachula, donde familiares, amigos, estudiantes y colectivos feministas recorrieron las calles vestidos de blanco y con veladoras para exigir justicia.Las protestas llegaron también a la Ciudad de México, donde la madre de Beany se manifestó frente a Palacio Nacional para solicitar la intervención del Gobierno Federal y evitar que el caso quedara impune.Con la detención de José Manuel «N», alias «El Tito», las autoridades consideran que se da un avance significativo para el esclarecimiento del feminicidio y el inicio del proceso judicial.La familia de Beany ha reiterado que continuará vigilando el desarrollo del caso hasta que se dicte una sentencia y se haga justicia por la joven universitaria, cuyo asesinato se convirtió en uno de los casos de mayor impacto social en Chiapas durante 2026. EL ORBE/ Ernesto L. QuinterosMadre de Beany va por la Pena Máxima

*Anahí García afirma que la captura del presunto responsable del feminicidio de su hija representa un avance, pero advierte que no descansará hasta que concluya el proceso judicial.

Tapachula, Chiapas; 3 de agosto de 2026.- La captura de José Manuel “N”, alias “El Tito”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Beany Lozano, representa para su madre, Anahí García, un importante avance en la búsqueda de justicia, aunque aseguró que su lucha todavía no termina.

Con sentimientos encontrados, Anahí dijo sentir alivio por saber que el acusado ya no está en libertad, pero también tristeza y coraje por la pérdida de su hija.

“Sí agradezco esta captura. Tengo alegría porque este sujeto ya no está libre, pero también siento coraje, tristeza e impotencia. Tal vez el día que a él le den la pena máxima yo también podré vivir realmente en paz”, expresó.

La madre de Beany relató que se enteró de la detención a través de un reportero de la Ciudad de México. Al principio, dijo, le costó creer que después de tantos meses finalmente se hubiera concretado la captura.

“Yo se lo prometí y se lo juré a mi hija: no iba a descansar hasta hacerle justicia”, señaló.

Anahí recordó que, tras los hechos ocurridos el pasado 6 de abril, su principal esperanza era que Beany sobreviviera. La joven fue trasladada vía aérea para recibir atención médica especializada, pero finalmente perdió la vida días después.

Ahora, la madre asegura que enfrentará la siguiente etapa del proceso y pidió que se investigue a todas las personas que pudieran estar relacionadas con el caso.

También envió un mensaje a otras madres que atraviesan una situación similar: “No se rindan. No dejen de luchar y nunca pierdan la fe”.

Harfuch Confirma la Captura.

La detención fue dada a conocer este lunes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que José Manuel “N”, alias “El Tito”, fue localizado y detenido en Sinaloa como resultado de un operativo coordinado entre instituciones federales y estatales.

La captura forma parte de las acciones para llevar ante la justicia a uno de los principales objetivos de las autoridades en Chiapas.

José Manuel “N” deberá enfrentar el proceso penal correspondiente por el delito que se le imputa, mientras las investigaciones continúan. EL ORBE / Carlos Montes