85.2% de Gasolineras Cumplen con el Tope de 27 Pesos, Informa PROFECO.

*- En Tapachula Todavía hay Gasolineros “Ratas” que la Venden Casi en 28 Pesos.

*- Ciudadanía Exige que se Sancione a los Abusivos que Inflan los Precios.

Ciudad de México; 3 de Agosto.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el 85.2% de las estaciones de servicio del país ya cumplen con el acuerdo voluntario para vender el litro de gasolina regular por debajo de los 27 Pesos.

Mientras que Finabien se mantiene, por casi un año consecutivo, como la remesadora que ofrece más pesos por los Dólares enviados desde Estados Unidos.

Durante un mensaje en video difundido en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dependencia presentó los resultados del monitoreo semanal sobre precios de combustibles, remesas y productos de primera necesidad.

Precio promedio nacional de la gasolina, por debajo de los 28 Pesos.



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En materia de combustibles, Profeco señaló que el acuerdo alcanzado en mayo entre el gobierno federal y empresarios gasolineros registra un 85.2% de cumplimiento, con un precio promedio nacional de 27.03 Pesos por litro al corte del 31 de julio.Como ejemplo de precios justos, destacó a Pemex Combustibles Yalba, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde el litro se vende en 26.97 Pesos, con un margen de ganancia de 1.42 Pesos. En contraste, exhibió a la estación BP, en Amozoc, Puebla, por comercializar el combustible en 29.99 Pesos por litro, con un margen de 3.83 Pesos.Finabien suma 51 semanas consecutivas en primer lugar.En el apartado de remesas, la Procuraduría realizó un ejercicio simulando el envío de 400 Dólares desde Estados Unidos mediante depósito a cuenta o transferencia.Los resultados muestran que Finabien entregó 7 mil 94.57 Pesos, colocándose como la opción que más dinero entrega a los beneficiarios y acumulando 51 semanas consecutivas en el primer lugar del monitoreo. En el extremo opuesto se ubicó WorldRemit, con 6 mil 746.27 Pesos.Para la modalidad de cobro en efectivo, Pangea Money Transfer fue la empresa con mejor rendimiento al entregar 7 mil 268 Pesos, mientras que Xoom fue la que menos otorgó, con 6 mil 737.06 Pesos.Profeco recordó que cada semana revisa el comportamiento de 18 empresas remesadoras, con el objetivo de que los consumidores comparen comisiones y tipos de cambio antes de realizar envíos de dinero.Precio de la canasta básica del Pacic.En cuanto a la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), la dependencia informó que el precio más bajo se encontró en Bodega Aurrera Camino del Seri, en Hermosillo, Sonora, con 715.31 Pesos, mientras que el más alto fue registrado en Walmart Tasqueña, en Coyoacán, Ciudad de México, con 921.50 Pesos.Finalmente, Profeco anunció la publicación de la edición de agosto de la Revista del Consumidor, dedicada al regreso a clases, así como la realización de la Feria de Regreso a Clases Profeco, los próximos 15 y 16 de agosto, donde se ofrecerán descuentos y orientación para apoyar la economía de las familias mexicanas. Sun