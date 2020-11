En Riña Mató a su ex Concuño

*En el Ejido “Raymundo Enríquez”

Tapachula, Chiapas; 14 de noviembre.- Arturo “N” fue detenido por elementos de la Policía cuando se encontraba herido luego de participar en una riña en la que falleció Jesús “N” de 40 años de edad.

Alrededor de las 3 de la mañana reportaron al centro de emergencia que en la 1ª avenida norte y 3ª calle oriente del ejido “Raymundo Enríquez”, se estaba registrando una riña y un sujeto había acudido a una casa para intentar llevarse a la fuerza a su ex mujer.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar y se entrevistaron con Luz Clarita “N” de 21 años de edad, originaria de Guatemala, quien dijo que junto a otro familiar había acudido a una tienda de autoservicio del ejido “Raymundo Enríquez” al filo de las 3 de la mañana y cuando regresaban a su domicilio fue perseguida por su ex marido Jesús “N” quien llevaba un machete en la mano y se metió a su casa, esta persona escandalizó por lo que salió Arturo “N” y le dijo que se retirara para evitar problemas.

Jesús “N” enfureció y se le fue encima a Arturo, lo hirió con el machete y para salvar su vida tomó un palo y le pegó en la cabeza a Jesús que falleció de manera instantánea.

Elementos de la Policía detuvieron a Arturo mientras que las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado al Servicio Médico Forense, en espera de que sea identificado por sus familiares.

Arturo fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de homicidio calificado, sin embargo tiene la atenuante de que en defensa propia asesinó a su ex concuño. Mesa de Redacción