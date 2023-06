Fuertes Daños Materiales en Choque al no Respetar el Uno X Uno

*En la 2a Sur y 6a Poniente.

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio.- Un fuerte accidente se registró entre un taxi y un vehículo particular dejando cuantiosos daños materiales, en la 2 Avenida Sur y 6 Calle Poniente, aproximadamente a las 20:50 horas.

Rescatistas del grupo SAE arribaron al lugar y valoraron a los dos conductores quienes presentaban solo crisis nerviosa y afortunadamente ninguna lesión.

El Perito de Tránsito del Estado dio a conocer los dos vehículos se colisionaron al no respetar el programa del Uno X Uno, por lo cual se desconoce quién de los dos conductores no respetó el paso.

Añadió que los vehículos involucrados son un taxi local Nissan Tsuru marcado con el número económico 0766, conducido de Sur a Norte sobre la 2a Sur, quien fue impactado por un vehículo Chevrolet Aveo de color azul.

El Perito de Tránsito se encargó de las diligencias correspondientes. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda