Convoca IMSS Chiapas a Donar Sangre de Manera Altruista Para Salvar Vidas

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, y con el fin de salvar vidas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a la población en general a donar sangre de forma altruista.

Abraham Cuauhtemoc Gómez Choel, jefe de Laboratorio del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” en Tapachula, recordó que para donar sangre se requiere tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no estar consumiendo medicamentos, pues “es básico cumplir con esos requisitos para que sea un candidato idóneo a la donación sanguínea”.

Enfatizó que la donación es una esperanza de vida; sirve para atender emergencias en casos de accidentes o en intervenciones programadas, como los partos, neurocirugías, cirugías gastrointestinales, a corazón abierto o trasplantes, por lo que recomendó a la población donar sangre una o dos veces al año.

“La mayoría de las donaciones son dirigidas a familiares, pese a los grandes esfuerzos que hacemos en el Instituto por fomentar la donación. Queremos invitar a la población en general a que acudan a hacer donación de manera altruista porque hay pacientes que lo necesitan”, expresó.

Agregó que el IMSS Chiapas cuenta con dos Bancos de Sangre, uno ubicado en el HGZ No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, y el HGZ No. 2 conocido como “5 de Mayo”, en Tuxtla Gutiérrez.

Otros requisitos para donar son: acudir con identificación oficial, con ayuno de cuatro a ocho horas, se permite la ingesta de líquidos claros; evitar la ingesta de alcohol y grasas en las 24 horas previas, y dormir bien un día antes. El acceso va desde antes de las 07:00 horas y hasta las 08:00, como máximo.

No se consideran aptas para la donación las personas con enfermedades del corazón, hipotensión, epilepsia, que hayan presentado un cuadro de hepatitis B o C, paludismo, brucelosis, tuberculosis, sífilis, o VIH/SIDA; también se excluyen mujeres embarazadas, en puerperio y en período de lactancia.

Gómez Choel reiteró que “donar sangre, es donar vida”, por lo que exhortó a las y los chiapanecos que se acerquen a los Bancos de Sangre para participar como donadores altruistas.

Finalmente, aseguró que se cuenta con todas las precauciones sanitarias para que el proceso sea completamente seguro, espacios suficientes donde las personas se ubiquen en salas de espera amplias y su visita a la donación sea agradable. Comunicado de Prensa