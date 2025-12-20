sábado, diciembre 20, 2025
Local

Ejido Unión Miramar Pide ser Tomado en Cuenta en Programa de Obras 2026

*Necesitan la Rehabilitación de Calles.

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre de 2025.- Ante el grave deterioro de la carretera que conecta a las comunidades de Unión Miramar, Cantón Chapultepec y Cantón Esperanza, habitantes del ejido Unión Miramar están solicitando el apoyo de las autoridades locales para ser tomados en cuenta en el programa de obras para el año 2026.
El objetivo es rehabilitar siete kilómetros de carretera que sirve de acceso a diversas comunidades.
Roberto López Pérez, presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Unión Miramar, explicó que la problemática es añeja, por lo que en la actualidad esperan ser tomados en cuenta para las obras del año próximo.

El camino se encuentra en muy malas condiciones, por lo que con el apoyo de los lugareños han bacheado el camino con recursos propios, por lo que ya urge la intervención de las autoridades.
Detalló que los trabajos abarcan aproximadamente entre seis y siete kilómetros de carretera, desde Unión Miramar hasta Cantón Esperanza, tramo por el que circulan diariamente familias, productores agrícolas y transporte público.
Para el bacheo, los pobladores han adquirido material asfáltico y contratado camiones de volteo, con un costo aproximado de más de tres mil Pesos por viaje, gasto que ha sido cubierto por las tres comunidades afectadas.
Además del deterioro, el mal estado del camino ha generado un problema de inseguridad, ya que, al ser una zona ejidal y solitaria, los vehículos deben transitar a baja velocidad, lo que ha sido aprovechado por delincuentes para cometer asaltos, principalmente personas que se desplazan en motocicletas.
La situación también impacta de manera directa en la economía local, pues los habitantes se dedican principalmente a la agricultura.
Las malas condiciones del camino dificultan el traslado de cosechas, incrementan los costos de producción y provocan pérdidas económicas. Asimismo, complica el traslado de personas enfermas y el acceso a servicios básicos.
Debido a todo lo anterior expuesto, esperan que para el próximo año se priorice esta obra de suma importancia para miles de familias tapachultecas. EL ORBE/Nelson Bautista

