Altos Cobros de la CFE Ahogan Economía de Familias de Bajos Recursos

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre de 2025.- Cientos de familias de escasos recursos en Tapachula y comunidades rurales enfrentan una severa crisis económica debido al incremento desproporcionado en los recibos de energía eléctrica emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que en muchos hogares el consumo se limita a uno o dos electrodomésticos básicos.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, recibos que anteriormente oscilaban entre los 500 y 600 Pesos, ahora superan los 4 mil e incluso 5 mil Pesos, una situación que resulta insostenible para campesinos y trabajadores que apenas logran cubrir sus necesidades básicas.



Ángel López Gómez, representante de la Organización de Colonias Populares de la Región, señaló que estos cobros no pueden justificarse bajo el argumento del retiro del subsidio estacional.“Un incremento de esta magnitud no corresponde a ningún ajuste razonable. No se trata de un aumento gradual, sino de cobros que duplican o triplican lo que las familias pagaban”, afirmó.La organización también alertó sobre presuntos abusos cometidos durante las revisiones técnicas y lecturas de medidores. Según los testimonios, personal de la CFE ha aplicado los llamados “ajustes de facturación”, acompañados de multas que van de los 50 mil a más de 60 mil Pesos, bajo el argumento de supuestas irregularidades en instalaciones eléctricas.“No se puede criminalizar al campesino ni tratarlo con prepotencia. Hay una grave falta de transparencia y honestidad en la toma de lecturas”, y aseguró que estas prácticas afectan principalmente a comunidades vulnerables.“A los altos cobros se suma el abandono de la infraestructura eléctrica. Durante los últimos ocho años, la organización ha gestionado sin éxito el mantenimiento de transformadores, líneas de conducción y sistemas de protección, recibiendo solo respuestas parciales por parte de la paraestatal”, sostuvo.Esta situación ha generado constantes variaciones de voltaje que dañan electrodomésticos, pérdidas económicas para las familias y riesgos latentes por el mal estado de las líneas eléctricas, sin que la CFE asuma responsabilidad por los daños ocasionados.Ante la falta de soluciones a nivel local, la Organización de Colonias Populares hizo un llamado directo al Gerente Divisional de la CFE en Oaxaca y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que intervengan de manera inmediata.“La inconformidad social va en aumento. La gente ya no puede pagar estos cobros excesivos. Si no hay una revisión real de las tarifas y un mantenimiento adecuado de la red eléctrica, la situación podría escalar”, advirtió el dirigente social. EL ORBE/Mesa de Redacción