Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas Celebra Cena-Baile de Fin de Año

*Refuerzan Lazos de Amistad en el Organismo.

Tapachula, Chiapas.– La Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C., que preside Alejandro de Jesús López Cabrera, llevó a cabo su tradicional cena-baile de fin de año, un encuentro que reunió a integrantes del gremio jurídico y a distinguidas personalidades del ámbito judicial y legal.
Al evento asistieron como invitados especiales el Lic. Luis Arturo Gutiérrez Beltrán, juez primero civil; el Lic. Edmar Ángel Juárez, juez segundo civil; el Lic. Edgar Gerardo Torreblanca, presidente de la Asociación Barra de Abogados de Chiapas; así como la Lic. Floridalma Gómez, en representación de la Lic. Isabel Karina Hernández Pérez, jueza tercera familiar.

Durante el programa protocolario se realizó la toma de protesta de nuevos integrantes de la asociación, incorporándose formalmente los licenciados Ezequiel Cancino Velázquez, David Andrés Páez Flores y Walter Antonio Anguiano, fortaleciendo así la vida institucional del organismo.
Previo al desarrollo del programa principal, se rindió un homenaje al consejero fundador de la asociación, el Dr. Javier Kildare Ernest Vázquez Moctezuma, quien falleció en el transcurso de este año. El acto fue un momento solemne en el que se reconoció su legado y aportaciones al gremio jurídico de la región.
La velada transcurrió en un ambiente de convivencia y camaradería, donde los asistentes disfrutaron de una cena especial y música en vivo a cargo de los cantantes Marco Antonio Grajales Chacón y José Roberto Jiménez Villalobos, quienes animaron la celebración.
Con este evento, la Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C. cierra el 2025 reafirmando lazos de unidad y miras al 2025 con el compromiso con el fortalecimiento del ejercicio profesional del derecho en Tapachula y el Soconusco. EL ORBE / LA REDACCION

