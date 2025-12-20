Alrededor de 40 Comercios han Cerrado en el Primer Cuadro de Tapachula

Crisis Económica y Altas Rentas Afectan a Empresarios

Ambulantaje También Impacta en las Bajas Ventas de Comercios Establecidos

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre de 2025.- El corazón comercial de Tapachula atraviesa uno de sus momentos más críticos. Al cierre de 2025, el primer cuadro de la Ciudad registra el cierre de aproximadamente 40 locales, incluyendo una conocida sucursal bancaria; situación que, de acuerdo con empresarios locales, no se presentó ni siquiera durante la etapa más severa de la pandemia por Covid-19.



El empresario, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, alertó que en las últimas semanas se ha observado un incremento inusual de cortinas cerradas, reflejo de una combinación de factores económicos y sociales que han golpeado de lleno al comercio local.Entre las principales causas, destacó la drástica disminución de visitantes guatemaltecos, tradicionalmente uno de los pilares del consumo en Tapachula.La inseguridad registrada en años anteriores provocó un deterioro en la confianza de los turistas del país vecino, reduciendo de manera considerable su presencia en la Ciudad, dijo.A este panorama se suma la difícil situación financiera de las familias de la región, lo que ha mantenido las ventas en niveles mínimos. Esta baja actividad comercial ha vuelto insostenible la operación de muchos negocios, obligando a sus propietarios a suspender actividades de forma definitiva.El cierre de establecimientos no solo afecta a los comerciantes, sino que también ha generado la pérdida de empleos, profundizando el impacto económico en la zona.Es alarmante lo que ocurre, sobre todo porque el centro de Tapachula siempre ha sido un espacio estratégico para el comercio, expresó.Otro factor determinante es el incremento desmedido en los costos de arrendamiento.Indicó que algunos propietarios de inmuebles han elevado las rentas sin considerar la realidad económica actual, lo que ha provocado que numerosos negocios no puedan sostenerse. EL ORBE/Ernesto L. Quinteros