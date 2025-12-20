sábado, diciembre 20, 2025

Arranca el Operativo Invierno 2025 en Puerto Madero

Se Coordinan Autoridades de los Tres Niveles de Gobierno Para Reforzar la Seguridad Turística
Personal de la Marina Mantendrá Vigilancia en Las Escolleras, San Benito y Playa Linda

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre de 2025.- Con el propósito de salvaguardar a turistas y población local durante la temporada vacacional, la Secretaría de Marina (SEMAR) puso en marcha el Operativo Invierno 2025 en Puerto Madero, el cual se desarrollará del 19 de diciembre al 9 de enero en las principales playas de la región.

Las acciones de vigilancia y prevención se concentran en Las Escolleras, San Benito y Playa Linda, zonas de alta afluencia turística en este periodo. Para ello, la SEMAR desplegó un estado de fuerza conformado por 31 elementos, apoyados con dos embarcaciones y siete vehículos, con el fin de fortalecer la seguridad y mantener el orden público.
El operativo se lleva a cabo de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de Gobierno, entre ellas la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Estatal Preventiva, el Instituto Nacional de Migración, la Fuerza de Reacción Inmediata, así como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal y Protección Civil, sumando más de 100 elementos al servicio de la ciudadanía.
Como parte de las medidas preventivas, la Secretaría de Marina instaló módulos de seguridad y atención inmediata, equipados con personal salvavidas, para responder oportunamente ante cualquier emergencia en zonas de playa.
Desde este momento, unidades navales, terrestres y personal especializado permanecen desplegados de forma estratégica para brindar auxilio, orientación y vigilancia, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la seguridad, el bienestar y la integridad de quienes visitan Puerto Madero durante el periodo vacacional. EL ORBE/ Mesa de Redacción

