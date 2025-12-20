sábado, diciembre 20, 2025
spot_img
InicioPortadaAyuntamiento de Tapachula Entrega Uniformes e Implementos a Delegados y Agentes...
Portada

Ayuntamiento de Tapachula Entrega Uniformes e Implementos a Delegados y Agentes Municipales

0
21

Destacó que se Busca Fortalecer su Labor Como Representantes de Gobierno
——
Facilitan la Cercanía con la Ciudadanía y Fortalecen la Imagen Institucional en Cada Ejido y Localidad
——
Reconoció el Papel que Desempeñan en la Organización Comunitaria, así Como la Atención Directa a las Necesidades Sociales

*EL ALCALDE YAMIL MELGAR ENCABEZÓ UNA MESA DE TRABAJO, DONDE LES REFRENDÓ SU APOYO PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA EN LA TRANSFORMACIÓN DE TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas.— El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, acompañado del secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, sostuvo un encuentro con delegados, agentes y subagentes municipales, a quienes saludó con respeto y reconocimiento, y realizó la entrega de uniformes e implementos de trabajo para fortalecer su labor como representantes del Gobierno Municipal en sus comunidades.

Durante el encuentro, el alcalde señaló que estos apoyos no son únicamente artículos de trabajo, sino elementos que representan identidad, compromiso y responsabilidad, además de facilitar la cercanía con la ciudadanía y fortalecer la imagen institucional en cada ejido y localidad.
Yamil Melgar reconoció el papel fundamental que desempeñan los delegados, agentes y subagentes municipales en la organización comunitaria, la atención directa a las necesidades sociales y el fortalecimiento del orden y la convivencia en sus comunidades.
Finalmente, reiteró el compromiso de su gobierno de seguir brindando herramientas, capacitación y respaldo institucional, para continuar trabajando de manera coordinada y avanzar juntos en la transformación de Tapachula. Boletín Oficial

Ayuntamiento de Tapachula Entrega Uniformes e Implementos a Delegados y Agentes Municipales
Artículo anterior
Arranca el Operativo Invierno 2025 en Puerto Madero
Artículo siguiente
CONALEP Tuxtla Chico Celebra la Navidad con Talent Show Estudiantil
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

El Basquetbol Vive un Auge Histórico en Tapachula con el Impulso de Clubes Formativos

Al Instante staff - 0
• Franquicia cumple 11 años de trabajo continúo impulsando el llamado deporte ráfaga en la región. Tapachula, Chiapas 20 de Diciembre del 2025.- Tapachula se consolida...
Leer más

Puerto Madero se Prepara para un Fuerte Repunte Turístico en Temporada Vacacional

Al Instante staff - 0
*Prestadores de servicios turísticos han reforzado medidas de seguridad, higiene y atención al visitante. Tapachula, Chiapas 20 de Diciembre del 2025.- Con el inicio del...
Leer más

CONALEP Tuxtla Chico Celebra la Navidad con Talent Show Estudiantil

Al Instante staff - 0
Con una tarde llena de talento y espíritu navideño, el CONALEP Tuxtla Chico, que dirige la maestra María Guadalupe García Muñoz, realizó el “Talent...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV