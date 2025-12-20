Ayuntamiento de Tapachula Entrega Uniformes e Implementos a Delegados y Agentes Municipales

Destacó que se Busca Fortalecer su Labor Como Representantes de Gobierno

——

Facilitan la Cercanía con la Ciudadanía y Fortalecen la Imagen Institucional en Cada Ejido y Localidad

——

Reconoció el Papel que Desempeñan en la Organización Comunitaria, así Como la Atención Directa a las Necesidades Sociales

*EL ALCALDE YAMIL MELGAR ENCABEZÓ UNA MESA DE TRABAJO, DONDE LES REFRENDÓ SU APOYO PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA EN LA TRANSFORMACIÓN DE TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas.— El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, acompañado del secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, sostuvo un encuentro con delegados, agentes y subagentes municipales, a quienes saludó con respeto y reconocimiento, y realizó la entrega de uniformes e implementos de trabajo para fortalecer su labor como representantes del Gobierno Municipal en sus comunidades.



1 de 5

Durante el encuentro, el alcalde señaló que estos apoyos no son únicamente artículos de trabajo, sino elementos que representan identidad, compromiso y responsabilidad, además de facilitar la cercanía con la ciudadanía y fortalecer la imagen institucional en cada ejido y localidad.Yamil Melgar reconoció el papel fundamental que desempeñan los delegados, agentes y subagentes municipales en la organización comunitaria, la atención directa a las necesidades sociales y el fortalecimiento del orden y la convivencia en sus comunidades.Finalmente, reiteró el compromiso de su gobierno de seguir brindando herramientas, capacitación y respaldo institucional, para continuar trabajando de manera coordinada y avanzar juntos en la transformación de Tapachula. Boletín Oficial