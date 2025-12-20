sábado, diciembre 20, 2025
CONALEP Tuxtla Chico Celebra la Navidad con Talent Show Estudiantil

Con una tarde llena de talento y espíritu navideño, el CONALEP Tuxtla Chico, que dirige la maestra María Guadalupe García Muñoz, realizó el “Talent Show: It’s Christmas Time”, un evento que reunió a estudiantes de distintos grados y áreas, quienes demostraron sus habilidades artísticas.
Bajo la organización de los docentes Williams Monzón, Gabriela Gordillo, Alexa Mújica y Roosevelt Monzón, los alumnos presentaron números de canto, baile y música navideña, además de sketches y sorpresas, que fueron bien recibidos por el público.
El jurado calificador estuvo integrado por Juan Carlos Orellana, delegado de Turismo; Carlos Andrés Siles, subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico; Julisa Rodríguez, del Colectivo 50+1; la directora del plantel, María Guadalupe García Muñoz, y Kevin Galán, entre otros invitados.

La directora María Guadalupe García, apoyando a los alumnos en el increíble evento.
