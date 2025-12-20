Puerto Madero se Prepara para un Fuerte Repunte Turístico en Temporada Vacacional

*Prestadores de servicios turísticos han reforzado medidas de seguridad, higiene y atención al visitante.

Tapachula, Chiapas 20 de Diciembre del 2025.- Con el inicio del periodo vacacional decembrino, Puerto Madero se declara listo para recibir a turistas y visitantes locales, consolidándose como uno de los principales destinos de playa en la región del Soconusco.

Prestadores de servicios turísticos han reforzado medidas de seguridad, higiene y atención al visitante, con la expectativa de alcanzar hasta un 90 por ciento de afluencia durante las próximas semanas.

Israel Hernández Fabiel, prestador de servicios turísticos y representante de las playas de San Benito, informó que la preparación inició con anticipación, abarcando distintos rubros para garantizar una experiencia segura y agradable. Destacó que Puerto Madero cuenta con el respaldo de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido fortalecer la seguridad y posicionar al puerto como un destino confiable para las familias.

En materia de salud e higiene, señaló que los restauranteros y palaperos han recibido capacitación y supervisión por parte de instancias como DIPRIS, la Secretaría del Medio Ambiente y la Jurisdicción Sanitaria, a fin de asegurar que los alimentos se ofrezcan en condiciones óptimas para el consumo.

Ante las recomendaciones de no ingresar mar adentro por las condiciones del oleaje, Hernández Fabiel explicó que ya se encuentran instalados módulos de salvavidas en puntos estratégicos como Playa San Benito, Las Escolleras, Playa Linda y Barra de Cahoacán, además de contar con servicios médicos y presencia de seguridad. Exhortó a los visitantes a atender las indicaciones de los salvavidas y consultar antes de ingresar al mar.

Asimismo, destacó que el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), realizó una limpieza general de playas y comunidades, mejorando la imagen del destino.

Para los prestadores de servicios, esta temporada representa una de las más importantes del año en términos de reactivación económica. “Es el periodo que esperamos para fortalecer la economía local y seguir creciendo como destino turístico”, concluyó, reiterando la invitación a visitar Puerto Madero y disfrutar de sus playas con responsabilidad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.