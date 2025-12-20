El Basquetbol Vive un Auge Histórico en Tapachula con el Impulso de Clubes Formativos

• Franquicia cumple 11 años de trabajo continúo impulsando el llamado deporte ráfaga en la región.
Tapachula, Chiapas 20 de Diciembre del 2025.- Tapachula se consolida como uno de los principales semilleros del basquetbol en Chiapas, gracias al crecimiento sostenido de clubes deportivos que han apostado por la formación integral de niñas, niños y jóvenes. Uno de los ejemplos más representativos es King Kong Basketball (KKB) Chiapas, franquicia que cumple 11 años de trabajo continúo impulsando el llamado deporte ráfaga en la región.
Actualmente, KKB tiene presencia en todas las categorías, desde pañalitos y micro basquetbol, hasta infantil, cadetes, juveniles y fuerzas mayores, en ambas ramas, varonil y femenil. El club participa de manera activa en la Liga de Basquetbol Tapachula (LiBaTap) y en la Liga Ademeba, además de competencias estatales y nacionales como la Copa Telmex, Olimpiadas Nacionales y torneos avalados por CONADE.
En el ámbito profesional, King Kong Basketball Chiapas representa a la región en la CIBAPAC, un circuito de alcance nacional que ha permitido proyectar el talento local y fortalecer la afición al basquetbol.
Coronel Nájera subrayó que Tapachula vive un momento importante en el desarrollo deportivo, ya que actualmente existen más de 27 clubes infantiles y alrededor de 56 equipos activos solo en la LiBaTap, con actividad constante durante todo el año. Esta dinámica ha convertido a la ciudad en un referente del basquetbol en el estado.
Finalmente, reiteró que el deporte es sinónimo de vida, salud y formación de valores, e hizo un llamado a padres de familia y jóvenes a sumarse a esta disciplina. “Si hay un vicio, que sea el del deporte”, expresó, invitando a la comunidad a integrarse a King Kong Basketball, donde las puertas permanecen abiertas para quienes deseen crecer dentro y fuera de la cancha. EL ORBE/ JC.