Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Tarjetas de la Beca «Benito Juarez».

Comunicado 559/2025

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENTREGA TARJETAS DE LA BECA “BENITO JUÁREZ” Y SUPERVISA AVANCE DEL 90% EN CONSTRUCCIÓN DE BACHILLERATO EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO

* “Nosotros estamos cumpliendo el sueño de ustedes también, de que todas y todos los jóvenes vayan a la preparatoria”, afirmó la Jefa del Ejecutivo Federal

* Recordó que la meta al final del sexenio es generar 150 mil nuevos espacios en Educación Media Superior

* El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 304, en el municipio de El Marqués tuvo una inversión de casi 50 mdp; estará listo el próximo 27 de diciembre y será inaugurado en febrero

El Marqués, Querétaro, a 20 de diciembre de 2025.- En Querétaro, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Universal para la Educación Media Superior “Benito Juárez” y supervisó la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 304, en el municipio de El Marqués, que tiene un 90 por ciento de avance y estará listo el 27 de diciembre para ser inaugurado en febrero, y con ello cumplir el sueño de que las y los jóvenes vayan a la preparatoria y accedan a la educación como un derecho.

“Ese es el sueño, como mamás, como papás ¿Qué les damos a nuestros hijos? ¿Qué queremos? Primero amor, cariño, valores. El amor que siempre da la familia, la cercanía, pero lo segundo: educación. Lo mejor que le podemos dar es educación, la frustración de una madre o un padre cuando dicen ¿A dónde va a ir a la preparatoria si no hay preparatorias cerca? Pues es enorme, por eso nosotros estamos cumpliendo el sueño de ustedes también, de que todas y todos los jóvenes vayan a la preparatoria”, aseguró.

Informó que previo al inicio del Segundo Piso de la Cuarta Transformación se realizó una encuesta para determinar las causas de la deserción escolar a nivel bachillerato que arrojó que la primera razón es el factor económico y la segunda la lejanía de las escuelas, así como que a las y los jóvenes no les gustaba la escuela.

Por ello, explicó la Jefa del Poder Ejecutivo, la Beca Universal “Benito Juárez”, que inició con los gobiernos de la Cuarta Transformación, se atiende el primer factor y para que los jóvenes no dejen sus estudios, se construyen este año, 20 preparatorias nuevas en el país, que sumadas a la reconversión y ampliación de escuelas, crearán 150 mil nuevos espacios a nivel bachillerato para el final del sexenio.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que el nuevo Bachillerato en El Marqués será inaugurado en febrero y recordó que en todo el país 4 millones de jóvenes reciben la Beca Universal para la Educación Media Superior “Benito Juárez”.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este nuevo CBTIS No. 304, en el municipio de El Marqués, tuvo una inversión de casi 50 millones de pesos (mdp), tiene capacidad de albergar 540 estudiantes por turno, cuenta con cuatro edificios, 12 aulas, un laboratorio, tres talleres, una cancha multifuncional y áreas verdes, con un avance del 90 por ciento para ser concluida el próximo 27 de diciembre.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció el apoyo de la Presidenta de México por llevar infraestructura educativa a su entidad y reconoció que los jóvenes que estudian en los CBTIS salen mejor preparados para continuar sus estudios o para ingresar al sector productivo.