Crisis Inflacionaria Obliga a Fabricantes a Buscar Proveedores más Económicos

*Costo de Insumos ha Incrementado Hasta 26%.

Tapachula, Chiapas; 14 de junio del 2023.- Para los fabricantes de pan de dulce en los municipios de la frontera sur de Chiapas, los índices inflacionarios no frenan. Ejemplo de ello es el incremento de alrededor del 25 por ciento en el precio de la manteca en los últimos meses, que pasó de 950 a mil 200 pesos por caja de 12 kilogramos.

Por lo mismo, han puesto en marcha una estrategia de buscar mejores precios con proveedores que estén dispuestos a reducir cualquier cantidad a los insumos, aunque sea uno pesos, p escuchar alternativas de nuevas marcas que se acerque a las de mejor calidad y rendimiento.

Lilia Martínez Antonio, representante de panadería Galipán, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que están experimentando con diferentes marcas para no alterar mucho el sabor selecto de los consumidores, pero que puedan ahorra unos 50 pesos por bulto, pero que comprando toneladas representa una buena cantidad.

Aunque aclaró que no todas las marcas les funciona, y que por ello hay que ir probando una y otra hasta encontrar la que permita esas flexibilidades de no arriesgar la calidad, no incrementar los precios al público y mucho menos perder al cliente.

Indicó que no solo de trata de la manteca vegetal, sino también de otros insumos que han aumentado sus precios, como el huevo, jarabe, aceite, entre otros que varían dependiendo de la marca

Esa nueva estrategia está permitiendo sobrevivir a los procesadores de la materia prima, pero a los fabricantes de productos finos, los está llevando a la quiebra.

Por otro lado, reconoció que esa situación económica también ha afectado a los consumidores a la hora de realizar sus compras, En su caso, apuntó, bajó de 26 charolas a 18, incluso a veces menos. EL ORBE / JC