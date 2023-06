Apagones Todos los Días Afectan a Clínicas, Escuelas y Colonias del Sur de la Ciudad

*Causan Desperfectos a Costosos Aparatos sin que Nadie se Haga Responsable.

Tapachula, Chiapas; 14 de junio del 2023.- Varias clínicas de salud especializada escuelas y colonias aledañas al fraccionamiento La Antorcha, al sur de la ciudad, sufren apagones eléctricos todo los días, desde el año pasado

José Luis Guerrero Flores, responsable de la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) Tapachula, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que también sufren de alteraciones constantes de voltaje y que todo eso daña los equipos.

En ese fraccionamiento, donde hay tres clínicas contiguas, uno de los mayores problemas es el uso de los reactivos y medicamentos como el caso de las insulinas, porque requieren de una temperatura adecuada y por tanto conservarlos en refrigeración.

«Por fortuna tenemos un plan de contingencia bastante bien estructurado, que nos permite que en cuanto se detecte la baja de la energía eléctrica -aún en la noche- hay un mecanismo para que se detone todo el proceso en el resguardo del medicamento», detalló.

Dejó en claro que no cuentan con una planta eléctrica para casos de emergencia y que por ello tienen que recurrir al plan de contingencia que incluso involucra al personal de vigilancia, ya que en cuanto cese la energía eléctrica, de inmediato se detona y procede a mover el medicamento o bien a conseguir hielo para que se pueda preservar los medicamentos.

De acuerdo a su versión, el fluido se suspende cuando empieza a llover, que es prácticamente casi todos los días.

«Durante la semana sufrimos cuatro, cinco apagones, a veces de muy corta duración y en otras de más tiempo. Por ejemplo, en este momento con la lluvia del día de ayer, ahorita estamos sin internet y tenemos detenidas algunas subidas de información porque en las plataformas no tenemos acceso», indicó.

En torno a las fallas eléctricas dijo desconocer las causas y si se trata de una situación general de la red en todo el sur de la ciudad. «Continúan los apagones y esto nos habla de que el problema es en todo, porque incluso tenemos un jardín de niños aquí a tres locales que también constantemente sufren de lo mismo».

Ese mismo problema ocurre en el fraccionamiento y en las colonias aledañas y a veces hay que esperar muchas horas para que se restablezca el servicio.,

«En nuestro caso los medicamentos, en el Capacit también tienen insumos que requieren refrigeración y que se ven comprometidos, pero más que nada los equipos de cómputo que tenemos y que son los que se ven afectados», recalcó.

Por su parte, Gloria Hernández Salomón, representante vecinal en ese sector de la ciudad, recordó que han habido fechas en las que el problema se torna sumamente increíble, porque no puede ser posible que en un solo día se registre hasta 40 apagones tal y como hemos notificado a la Comisión Federal de Electricidad».

Comentó que cuando ocurre la falla, se marca el teléfono 071, pero es sumamente difícil que alguien conteste y hay veces que esperar escuchando la grabación de comerciales hasta media hora en una ciudad del centro del país, para que al final digan que hay que esperar cuatro horas.

De igual forma, que nadie se quiere hacer responsable de los desperfectos en los aparatos domésticos y que el problema, en lugar de solucionase tiende a empeorar.

Recordó que la promesa sexenal de bajar las tarifas quedó solamente en eso y que, a pesar de esas fallas, los recibos llegan de manera oportuna y se tienen que pagar de inmediato. EL ORBE / JC