Completamente Intransitables las Carreteras en el Municipio de Mazatán

*Alcalde Pedro de la Cruz Desatiende a su Pueblo.

Tapachula, Chiapas; 14 de junio del 2023.- La carretera que conduce a los ejidos Marte R, Gómez y Aquiles Serdán, en el municipio de Mazatán, se encuentran en pésimas condiciones y por lo mismo, constituye un grave peligro para la población, sobre todo ahora con la temporada de lluvias, cuando los conductores caen de manera irremediable con sus vehículos a los tremendos hoyancos.

De esa forma lo manifestó Eduardo Vázquez Méndez, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Marte R. Gómez, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguró que se han dirigido al aún alcalde municipal, Pedro de la Cruz Villalobos, pero para nada ha atendido las peticiones que le han hecho, no obstante que es su responsabilidad.

Explicó que con fecha 9 de octubre de 2022, se le presentó un oficio al alcalde, con un proyecto realizado por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado para la realización de la obra, pero ni siquiera aceptaron recibirlo en la presidencia.



Asimismo, que el 23 de marzo del presente año, se volvió a realizar la petición, y esta vez sí firmaron de recibido el documento. Sin embargo, desde esa fecha no han tenido ninguna respuesta por parte del alcalde actual.Lamentó que ese camino esté en pésimas condiciones, ya que es ahí por donde sale toda la producción de plátano, soya, ajonjolí, maíz, caña de azúcar, «sin embargo al alcalde mazateco no le preocupa para nada atender esa carretera que genera economía para la región».Comentó que los ejidos afectados no son solamente esos dos, sino también López Mateos, Vicente Guerrero, Peñalosa, entre otros. Incluso, la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), que es muy visitada por la gente de la región del Soconusco.Por otro lado, se refirió al tramo que une a la comunidad Álvaro Obregón y Mazatán, el cual se encuentra intransitable, en donde es el alcalde quien debería estar pendiente de que esté en buenas condiciones, porque es la que comunica con la carretera costea. EL ORBE / Nelson Bautista