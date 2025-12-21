Afluencia de Compradores Guatemaltecos Impulsa Turismo y Economía en Tapachula

* Realizan Compras Para Festividades Decembrinas.

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre de 2025.- Cientos de ciudadanos guatemaltecos han cruzado la frontera sur de México en los últimos días, principalmente desde las ciudades de El Carmen y Malacatán, con el objetivo de realizar compras relacionadas con las festividades decembrinas, generando una importante reactivación económica en la Ciudad de Tapachula.

La presencia de visitantes extranjeros ha sido notoria en tiendas, comercios, mercados públicos y el sendero peatonal, en la última semana del año, donde se observan espacios abarrotados desde tempranas horas. Este incremento en la actividad comercial ha beneficiado directamente al comercio local, así como al sector hotelero y de servicios, que registra una mayor demanda durante esta temporada.



Uno de los principales factores que motiva la llegada de compradores guatemaltecos es el tipo de cambio, ya que el Quetzal resulta favorable frente al peso mexicano, permitiendo adquirir productos a mejores precios. A ello se suma la percepción de una mayor variedad de mercancías y ofertas atractivas en Tapachula, lo que convierte a la ciudad en un punto estratégico para el turismo de compras.El presidente del grupo de comerciantes “Miguel Hidalgo”, Demetrio Campuzano Sánchez, destacó que esta dinámica fronteriza representa un alivio económico para cientos de negocios que dependen de la afluencia turística. Señaló que, durante las fechas decembrinas, Tapachula se consolida como un destino comercial clave para visitantes del vecino país.Asimismo, se informó que las autoridades mexicanas han implementado operativos de seguridad y vigilancia, con el fin de garantizar la integridad de compradores, turistas y comerciantes, además de mantener el orden en las zonas de mayor concentración de personas.Este flujo constante de visitantes extranjeros no solo fortalece la economía local, sino que también reafirma la importancia de Tapachula como un punto de encuentro comercial y turístico en la región fronteriza, impulsando el desarrollo económico y la convivencia binacional.Esta visita de turistas y compradores del vecino país, se ve incentivada por las acciones de seguridad implementadas por las autoridades de todos los niveles de gobierno. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros