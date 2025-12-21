Migrantes Cubanos Encuentran en Tapachula un Nuevo Comienzo

*Aseguran que en la Isla ya no Hay Condiciones Para Vivir.

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre del 2025.- Tapachula se ha convertido en un punto de refugio y esperanza para cientos de familias cubanas que, tras vivir una auténtica odisea, han decidido rehacer su vida en la frontera sur de México.

Tal es el caso de Mairín Regalado Rodríguez, migrante cubana que relató las difíciles circunstancias que la obligaron a abandonar su país y el proceso que la llevó a establecerse en esta ciudad.

Mairín explicó que la salida de Cuba no fue una decisión voluntaria, sino una consecuencia directa de la crisis económica, la escasez de alimentos y medicamentos, así como del hostigamiento hacia pequeños emprendedores. En su caso, el cierre de su negocio y la presión de las autoridades la forzaron a migrar, dejando atrás a parte de su familia, entre ellos su madre y su hija.

Al llegar a Tapachula, la experiencia fue distinta a lo esperado. Aseguró que tanto la población como diversas instancias de apoyo les brindaron ayuda humanitaria, lo que les permitió sobrevivir en los primeros meses, incluso durante su embarazo. “Gracias a esa ayuda hemos podido salir adelante”, expresó.

Tras casi dos años de estancia, Mairín y su familia ya cuentan con residencia permanente y han decidido establecerse en México de manera definitiva, con la intención de traer próximamente a los familiares que permanecen en Cuba. Como muchas otras personas de su comunidad, Tapachula dejó de ser un punto de tránsito para convertirse en un lugar de arraigo.

La migrante señaló que la salida masiva de cubanos continúa, estimando que millones han abandonado la isla, buscando oportunidades en países como México, Brasil, Uruguay, Chile o Guyana, ante el cierre de opciones hacia Estados Unidos.

Historias como la de Mairín reflejan la dura travesía de la comunidad cubana y el papel que Tapachula ha asumido como espacio de acogida para quienes huyen de una crisis profunda, con la esperanza de construir una vida digna lejos de su país de origen. EL ORBE/ JC.