En Temporada Decembrina Incrementa el Consumo de Alcohol Entre Jóvenes

* Alertan Centro de Integración Juvenil.

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre del 2025.- Durante la temporada decembrina, el consumo de alcohol entre jóvenes registra un incremento significativo, especialmente en edades cada vez más tempranas, alertó Ana Lidia Ovando Gordillo, directora de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) Tapachula, quien subrayó la importancia de la prevención y el acompañamiento familiar durante los festejos de fin de año.
La especialista señaló que el alcohol continúa siendo la droga de mayor consumo e impacto, principalmente entre jóvenes de 15 a 19 años, situación que se intensifica durante convivios y celebraciones. Advirtió que su consumo temprano puede derivar en problemas de salud y en el uso de otras sustancias, por lo que reiteró el llamado a la moderación y a evitar conductas de riesgo como manejar bajo los efectos del alcohol.
Ovando Gordillo explicó que factores como el entorno familiar influyen directamente en el consumo, especialmente cuando el alcohol se normaliza dentro del hogar o se minimiza su impacto al no considerarlo una droga. Por ello, enfatizó la necesidad de que padres y tutores se informen y asuman un rol activo en la prevención.
Indicó que en CIJ Tapachula se ha observado un aumento en la búsqueda de apoyo profesional, no solo por consumo de sustancias, sino también por problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, los cuales suelen intensificarse en esta época por duelos, pérdidas y conflictos emocionales.
Destacó que actualmente existe mayor conciencia y menos estigmas para solicitar ayuda.
La Directora informó que el CIJ continuará laborando durante esta temporada y ofrecerá atención integral, confidencial y voluntaria, tanto a personas con consumo problemático como a familiares que requieran orientación.
Además, anunció el inicio de cursos de invierno gratuitos a partir del lunes 22 de diciembre, dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con actividades enfocadas en el manejo de emociones, valores, prevención de adicciones y bullying.
Finalmente, hizo un llamado a vivir las fiestas con responsabilidad, reforzando la prevención como la mejor herramienta para cuidar la salud física y emocional de las familias. EL ORBE/ JC

