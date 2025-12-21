Supervisa Eduardo Ramírez Obras Hídricas en Comitán y Venustiano Carranza

* El Gobernador Destacó que su Gobierno Impulsa Acciones Prioritarias Orientadas al Desarrollo y la Prosperidad de los Pueblos.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por Comitán de Domínguez y Venustiano Carranza, donde encabezó la supervisión de los avances en obras de infraestructura hídrica que se ejecutan en ambos municipios. En este marco, destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones prioritarias orientadas al desarrollo y la prosperidad de los pueblos.

Acompañado de la senadora chiapaneca Sasil de León Villard, el mandatario recorrió los trabajos de ampliación, mejoramiento integral y modernización de los sistemas de agua potable. Indicó que, además de atender demandas históricas de la población, estos proyectos permitirán garantizar un servicio de calidad y fortalecerán el bienestar y la salud de las y los habitantes.



Durante su visita a la comunidad de San José La Grandeza, en Venustiano Carranza, Ramírez Aguilar explicó que la supervisión directa de las obras tiene como propósito asegurar que la población cuente con acceso permanente al agua potable.Subrayó que la falta de este servicio obliga a las familias a recurrir a alternativas poco seguras, como la compra de pipas, el acarreo desde ríos o la captación de agua pluvial, prácticas que no siempre resultan higiénicas. Enfatizó que estas acciones permitirán el acceso al agua limpia, un recurso indispensable para la vida y la salud.Habitantes y autoridades de la comunidad de San José La Grandeza agradecieron la visita del gobernador Eduardo Ramírez, al señalar que desde hace varios años no se contaba con la presencia de un mandatario estatal en la localidad. Reconocieron que la supervisión de las obras es una muestra del compromiso de su administración con el desarrollo del municipio y la atención a las principales necesidades de la población.En esta gira acompañaron al gobernador sus hijas Yazmín y Renata Ramírez Espinoza; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; así como los presidentes municipales de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez, y de Venustiano Carranza, Francisco Augusto Borraz Ayar, entre otras autoridades. Boletín Oficial