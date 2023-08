Ebrio Combista Dañó Motocicletas y Vehículos Estacionados

*En el Camino a La Pita.

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto de 2023.- Habitantes de la zona conocida como Camino a la Pita, reportaron al 911 emergencias C-5 Escudo Urbano de Tapachula, un fuerte accidente automovilístico, de la cual solo hubo daños materiales al dejar para chatarra dos motocicletas y tres vehículos.

Este aparatoso accidente ocurrió a la altura de la tienda de conveniencia Oxxo, ocasionado por Gabriel «N» de 66 años de edad, chofer de una colectiva de la ruta Unidad Administrativa X 8ª, pues al conducir en, al parecer, estado de ebriedad, al circular de norte a sur sobre el Camino a La Pita, del Fraccionamiento Las Flores, con la colectiva a su servicio, una Nissan Urvan del Servicio Público de la ruta Unidad Administrativa X 8ª, número económico 45-04, invadió carril contrario y golpeó una motocicleta Italika rojo con negro y placa de circulación del Estado de Chiapas, la cual salió volando al recibir el golpazo de la Urban. El conductor y propietario de dicha unidad, Fredy «N» de 43 años de edad y mexicano, tuvo suerte de no estar sobre ella, pues gracias a que se estaba cortando el pelo evitó un desenlace fatal.

En su errático andar, el cafre siguió su camino nada más para acabar otra moto, ésta, convertida a mototriciclo y usada para recolectar basura, era conducida por Karla Estefanía «N», de 30 años de edad, y quien presentaba solo crisis nerviosa derivado del susto de verse de un momento a otro atropellada y que, para su fortuna, también evitó irse al valle tan joven.

Como si lo ya causado no había sido suficiente, el ebrio combista siguió dándose, según él, a la fuga, pero al volver a invadir el carril contrario se estrelló de frente en el lado izquierdo delantero de un vehículo marca Changan de color gris con placas de circulación estatales, el cual estaba estacionado y es propiedad de José Luis «N», de 29 años de edad, mexicano, quien estaba acompañado de su esposa Rubí «N», de 29 años de edad.

La joven señora Rubí «N» resultó con un golpe en la rodilla de su pierna derecha, y fue valorada por los rescatistas del Grupo SAE, quienes arribaron al lugar abordo de la Unidad Tipo Ambulancia UR-01.

Después de su tercer diana, y al salir proyectado hacia su lado derecho por haber golpeado al carro ya mencionado, se estrelló contra el costado izquierdo de un Nissan Sentra de color azul, con placas chiapanecas, y era conducido por la joven Yulisa «N», de 26 años de edad, mexicana, quien resultó ilesa, a pesar del golpazo en su unidad.

Todos los afectados fueron valorados y quedaron en el lugar del accidente, pues no fue necesario trasladarlos a alguna institución médica.

Cabe agregar que el Perito de Tránsito del Estado sería el encargado de realizar las diligencias correspondientes y turnar este accidente ante el Ministerio Público del Fuero Común, para deslindar responsabilidades.

El autor de toda esta carambola, Gabriel «N», resultó con golpes en el rostro y fue recuperado del interior de la colectiva, pues con tanto encontronazo quedó atrapado con el volante, situación que evitó su posible huida del lugar, y también fue atendido por los Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula, quienes arribaron al lugar abordo de la unidad tipo Ambulancia Chis-195. EL ORBE / Roberto Corado M