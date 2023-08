Messi no Puede Solo

*Inter Miami Empata 0-0 Contra Nashville.

Lionel Messi debutó oficialmente como local en la MLS con la camiseta del Inter Miami, aunque el resultado no fue el que tanto el argentino como los demás esperaban: fue 0-0 ante Nashville.

En una jornada que comenzó a pura fiesta en Miami por el ofrecimiento de Messi y compañía del primer trofeo de la historia del Rosanegro, justamente ante Nashville, rival que derrotó en la final, el local no pudo romper el cero.

El clima fue un factor importante, a causa de que los huracanes por la zona de Florida llevaron un fuerte pero cálido viento al estadio de «La Familia». En el primer tiempo, el cuadro conducido técnicamente por Gerardo Martino jugó lejos del arco rival.

En el segundo tiempo, el «Tata» metió mano en el equipo y puso a Facundo Farías y Leonardo Campana para intentar darle más peso ofensivo al cuadro local. De todos modos, no fue suficiente para romper con la paridad.

Leo Messi tuvo una buena oportunidad en el último minuto del partido, pero el arquero de Nashville se lució para evitar darle el triunfo a los de Florida en el debut del argentino en la MLS en la casa del Inter Miami.

Con esta paridad, el Rosanegro quedó con 22 puntos y continúa en el último puesto de la tabla de posiciones. Todavía le queda mucha temporada por delante al plantel encabezado por Lionel Messi pero necesita volver a la sumatoria de a tres para aproximarse a los puestos de clasificación de playoffs para el cierre de la temporada de la MLS.