Xóchitl Gálvez Gana en Preferencias en Segunda Encuesta del Frente Amplio

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM), arrasó en las preferencias, durante la segunda encuesta realizada por el Comité Organizador.

De acuerdo con las cifras del ejercicio que inició el pasado 26 de agosto, la Senadora panista obtuvo 57.58 % de simpatías, mientras que la Beatriz Paredes obtuvo 42.42 % de apoyos.

En la encuesta telefónica, la panista ganó con 59.4%, mientras que la priista obtuvo 40.6%, mientras que en las encuestas casa por casa, la panista ganó con 56.8% y la priista obtuvo 42.42%.

La muestra demoscópica estaba planeada para desarrollarse durante tres días, del 27 a 30 de agosto, sin embargo, el Comité Organizador determinó que fuera del 26 de agosto al 02 de septiembre, y de último momento, determinaron cerrarla este miércoles.

Previo a que se dieran a conocer los resultados, Xóchitl Gálvez llamó a Beatriz Paredes a dejarse presionar y llegar hasta el final del proceso interno del Frente Va por México.

En entrevista en la sede nacional del PAN y en vísperas de que la dirigencia del PRI se reúna para definir una postura, dijo que “la decisión no la puede tomar presionada por nadie, no hay manera, además es una mujer que no se deja presionar, eso me encanta, es una chingona, es una mujer echada para atrás, es una política de la A a la Z y estoy segura que eso de que la presionen no es algo que le va a funcionar”.

Consideró que la decisión que ella tome la va a tomar en una manera totalmente personal y yo simplemente decirle que le tengo todo el reconocimiento a ella y mi amistad y cariño estará siempre.

“Nos llevamos muy bien, sabes, en el Senado nos llevamos muy bien, nunca hemos tenido ninguna agresión ningún a de las dos ella me súper apoyo. No tengo más que agradecimiento para Beatriz en la vida”, apuntó.

Prevé Xóchitl Gálvez reunión con Beatriz Paredes

Comentó que hay posibilidades de que el Comité Organizador del proceso interno de Va por México haga públicas las encuestas, “lo cual ya también es importante para cualquier cosa o que ya estarían por salir las encuestas”.

“Sé que de ahí se tomarían las siguientes decisiones, pero para mí lo más importante es llegar el domingo a la elección”, subrayó.

Adelantó que hay posibilidades de una reunión con Beatriz Paredes, pero “yo todavía no tengo una confirmación concreta”.

Cuestionada sobre la eventual decisión de la dirigencia del PRI de bajar a Paredes del proceso, indicó que las mujeres hacemos política de una manera distinta y eso creo que es el momento de poner el toque.

“No me gusta ni la presión hacia mí ni hacia otra mujer. YO creo que e ha leído mal, hay que seguir el proceso, Una de las cosas que más digo cuando me entrevistan es que en México debe haber estado de derecho. Yo me inscribí a un proceso electoral con unas reglas y quiero llegar con ellas hasta el final”, concluyó. sun

Respaldamos a Xóchitl como candidata única: «Alito» Moreno

Tras el anuncio de la victoria de Xóchitl Gálvez en las encuestas del Frente Amplio por México para la definición de su candidata, el líder nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno dijo que le honraba que Beatriz llegara al final de la contienda interna.

«Nos honra que nuestra compañera Beatriz Paredes Rangel haya llegado al final» expresó Moreno en la reunión que se llevó a cabo esta tarde junto a militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sobre las encuestas del Frente Amplio por México, indicó que el partido estará con la senadora Xóchitl Gálvez.

«Respaldamos a Xóchitl como candidata única», dijo Moreno. Sun