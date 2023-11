Cae en un Barranco y se Incendia

*Suchiapa

*Del Chofer Nada se Supo

Suchiapa, Chiapas; 18 de noviembre.- En la madrugada se registró un accidente en el tramo carretero que conecta a Tuxtla Gutiérrez con Suchiapa. Esto terminó con la unidad incendiada. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte alrededor de la 1.30 de la mañana, en donde se informaba sobre un automóvil que había caído en un barranco y estaba envuelto en llamas.

A la altura del rancho Los Tres Potrillos observaron el vehículo afectado. No se reportaron lesionados. A la zona también acudió el Cuerpo de Bomberos. Rápidamente los «tragahumo» bajaron al barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad a sofocar las llamas y evitar que se propagaran a los matorrales.

Se presume que el siniestro pudo haber sido causado por el exceso de velocidad con la que el conductor manejaba la unidad Mazda 3 y que perdió el control. Del conductor no se supo nada, ya que no había nadie en el sitio. EL ORBE / Isabel Utrilla / Corresponsal