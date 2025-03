Jay de la Cueva y Todas las Bandas de Rock en las que ha Estado

La noticia de que Jay de la Cueva tomará el lugar de Tito Fuentes, de Molotov, durante la participación de la banda en la 25 edición del Vive Latino, ha sorprendido a más de uno, no sólo por conocer que fue él uno de los fundadores de «la Molocha», sino porque, a lo largo de su trayectoria como músico, ha formado parte de muchas agrupaciones, la mayoría de ellas, de las más importantes dentro del rock mexicano.

Microchips: A los nueve años, Jay se integró a la primera agrupación que formó parte Microchips, grupo infantil donde ejecutó el bajo.

Víctimas del doctor Cerebro: A los 16 años, los Flores, fundadores de Víctimas del doctor Cerebro invitaron a Jay a tocar la batería en el grupo, de hecho, él y «Chiquis» Amaro fueron quieren grabaron los sonidos bases del álbum «Brujerías». Dejó a las Víctimas para cumplir su promesa de dedicarse de lleno a Molotov, si la banda ganaba el primer lugar de un concurso, organizado por Coca Cola.

Fobia: Luego de que Fobia terminara de grabar el álbum «Amor chiquito» y Chiquis Amaro salió de la agrupación Jay se unió para tomar el rol de baterista, que fungió hasta 1997.

Titán: En 1997, durante la pausa de Fobia. Moderatto: Jay fue el de la idea de crear una banda que covereaba baladas de los ochenta, en rock con amigos de su infancia, y, si bien, su primer álbum «Resurrexión» no fue muy bien aceptado, fue con «Detector de metal» que Moderatto cobró reconocimiento y respeto de la escena.

Los odio!: Esta banda se creó en 2006, generó mucha expectativa, debido a que estuvo formada por grandes músicos, miembros de otras bandas famosas; Paco Huidobro (Fobia), Tito Fuentes (Molotov), Enrique Rangel Arroyo (Café Tacvba) y Tomás Pérez (La Lupita).

The Guapos: La banda debutó en 2023, formada por Adán Jodorowsky, el David Aguilar, Jay y Leiva, de hecho, será parte de las agrupaciones que se presenten en esta edición del Vive Latino. SUN