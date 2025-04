Una Dama Lesionada en Carambola de Vehículos

* En la 9a. Sur, en el Callejón del Internado No. 11.

Tapachula, Chiapas; 08 de Abril.- Conductores que transitaban sobre la 9ª Avenida Sur y el callejón del Internado Número 11, se percataron que a la altura de la mueblería Santiago Apóstol, se había registrado un accidente donde estuvieron involucrados tres vehículos.

motivo por el cual había resultado una persona lesionada del sexo femenino,

Las diferentes corporaciones policiacas y paramédicos que llegaron al lugar le brindaran los primeros auxilios a una joven que resultó lesionada y después la trasladaron al Hospital Regional de Tapachula.

En el accidente estuvieron involucrados una camioneta Nissan tipo Pick Up de color gris, con placas de Chiapas, que se estrelló por alcance contra un vehículo Sedan, de color gris, quien tras recibir el fuerte impacto salió proyectada hacia el frente y se impactó por alcance contra una camioneta roja.

Momentos después se presentó el perito de tránsito quien después de realizar la diligencias correspondientes dio a conocer que el conductor responsable manejaba la camioneta Pick Up roja, que optó por retirarse del lugar.

Al no llegar a un arreglo en la reparación de los daños, los dos vehículos que quedaron en el lugar del accidente serían puestos a disposición del Ministerio Público y mientras fueron llevados al corralón de grúas. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda