Un Lesionado en Colisión Entre Particular y Mototriciclo

Tuxtla Chico, Chiapas; 10 de Mayo de 2022.- Conductores que transitaban sobre el tramo carretero que conduce de Tuxtla Chico hacia Talismán, se percataron que en la entrada que conduce al ejido Guillén, se había registrado un accidente automovilístico entre un vehículo particular y un mototriciclo, y en el cual, al parecer, habían personas lesionadas.

Debido a esto era necesaria la intervención de paramédicos de Protección Civil Municipal de Tuxtla Chico, así como de elementos de Vialidad Municipal.

Estas corporaciones se trasladaron al lugar rápidamente y tuvieron a la vista un vehículo particular Chevrolet Aveo de color gris con placas de circulación de Chiapas, el cual era conducido por Valeria «N», con domicilio en Tapachula.

Se logró saber que Valeria N, perdió el control de su vehículo e inicialmente arrolló a un mototriciclero, de quien su unidad fue retirada del lugar, y terminó impactándose contra las barras metálicas de protección, sobre su lado derecho.

Los Paramédicos de Protección Civil Municipal y la policía fueron informados de que la presunta conductora del mototriciclo responde al nombre de Jenni «N», de 15 años de edad, con domicilio en la Segunda Sección de Guillén, y al parecer se dio a la fuga del lugar con todo y mototriciclo, quedando solo en el lugar el joven Alejandro «N», de 17 años de edad, con domicilio en el Barrio San Juan, con una probable fractura de pierna derecha y luxación del hombro derecho.

Alejandro «N» fue trasladado a una clínica particular en el municipio de Tapachula, en la unidad tipo ambulancia de Protección Civil Municipal, donde quedó recibiendo atención médica.

Personal de Vialidad Municipal de Tuxtla Chico será el encargado de deslindar las responsabilidades de este accidente, y en caso de no llegar a un arreglo en la reparación de los daños y lesiones se elaborará la documentación correspondiente para turnar este accidente ante el Ministerio Público del Fuero Común del Municipio de Tuxtla chico. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda