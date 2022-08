Productores Chiapanecos Denuncian Extorsión Cometida por Agentes Federales

* Los Acosan en Carreteras Para Dejarlos Entregar sus Cosechas.

Tapachula, Chiapas; 07 de Agosto del 2022.- «El gobierno federal debería de brindar su total apoyo, y poner más atención a la producción alimentaria y su comercialización, y no hacer lo contrario: con candados para llegar hasta la extorsión, cuando el grupo de chiapanecos tratan de sacar al mercado nacional sus productos».

Así lo denunció en entrevista para rotativo EL ORBE, Abel Ruiz Méndez, productor de marañón en la región y representante de la empresa Nuez Arancita, quien aseguró que al salir la producción de Chiapas, inmediatamente es atajada por agentes federales quienes exigen determinadas cantidades de dinero para dejar pasar la mercancía, aunque ésta vaya bien documentada.

Aunado a eso, el encarecimiento de los fletes les hacen dar muchas vueltas, pues les ponen muchas trabas para obtener las guías.

Ante esa situación, indicó que una de las alternativas es vender su cosechas con compradores de Guatemala, donde industrializan la semilla y exportan el contenido a otros países, «porque el cobro de piso de los agentes federales es del mismo tamaño que la ganancia»

Agregó que con la producción local que se logra en las mil 800 hectáreas cultivadas apenas se abastece el 10 por ciento del requerimiento nacional, por lo que es necesario que el cultivo se multiplique, pues de lo contrario, México seguirá importando de Brasil y Malasia, cuya calidad no puede competir con las propiedades de la fruta chiapaneca.

Los beneficios económicos se van para Centroamérica, sostuvo, «ya que al comprar semilla de marañón en lado mexicano, con el cambio de moneda de peso a quetzal, los compradores hacen el gran negocio y dejan fuera de la jugada a los productores locales, ya que éstos no pueden competir por falta de maquinaria para el proceso».

Por otro lado, manifestó que hay un poco de resistencia entre algunos productores de la región, ya que es necesario reducir el número de árboles por hectárea para obtener buena cosecha (actualmente se produce de 1500, 1800 toneladas por año), pero se niegan a dar este paso y no quieren exponerse, ya que deberían de dejar unos 100 árboles, y algunos tienen hasta 185, lo que es causa de la baja. EL ORBE / Nelson Bautista