Reducción del IVA e ISR no ha Traído Ningún Beneficio Real a la Frontera Sur

* La Región Sigue Estando Marginada.

Tapachula, Chiapas; 14 de septiembre del 2022.- «Los supuestas ventajas comerciales y de otra índole que se dijo en torno a la aparente educción de los impuestos al Valor Agregado (IVA) sobre la Renta (ISR) en la zona fronteriza del sur, no se ven reflejados en la economía y en ningún otro beneficio», dijo en entrevista para EL ORBE, Abel Ruiz Méndez, productor de marañón en la región y representante de la empresa Nuez Arancita.

Al hacer un balance de lo que ocurre en la frontera norte de México con la del sur, señaló que no se pueden comparar, porque el gobierno mantiene marginados a los municipios que colindan con Guatemala, lo que ha provocado que un gran sector de la población viva en la pobreza, ya que lo que gana al día no le alcanza para nada.

Es más, mientras en la franja limítrofe con Estados Unidos sus habitantes gozan de la industrialización y gozan de la modernidad de sus servicios públicos, en las comunidades del sur ni siquiera tienen telefonía celular, drenajes, agua entubada o incluso electricidad, y la carretera que une a Frontera Talismán con Tapachula se hizo a mediados del siglo pasado y el tramo a Suchiate, lo construyó el gobierno de Felipe Calderón.

A esa marginación, agregó, habría que sumarle el olvido que tienen a los agricultores de Chiapas desde hace cuatro años, lo que ha provocado que éstos piensen en otra forma de vida y hacer a un lado todo lo relacionado al campo, con la opción de irse a otra región del país.

«La situación en la frontera sur es difícil, ya que la gente de este lugar, principalmente los agricultores, tienen que batallar contra todo, no solo con los combustibles y el transporte en general, sino también los altos precios de la canasta básica, el gas, la energía eléctrica, insumos, así como la cancelación de los programas al campo», apuntó.

Del mismo modo, comentó que quienes todavía se dedican a algunos cultivos, como es el caso de los que tienen sembrado marañón, se topan con el alto costo de los insumos, porque casi todos son productos de importación, razón por la cual no pueden trabajar con eficiencia sus plantaciones, ya que no cuentan con recursos ni con algún apoyo del gobierno para la compra de fertilizantes.

Dijo por último que la oleada de migrantes en Tapachula terminó por empeorar la situación, ya que dentro de los grupos que llegaron también arribaron delincuentes, como los Maras de El Salvador, que son quienes han cundido el temor entre los empresarios al extorsionarlos con el cobro de piso, mientras que otros, viven cómodamente con los recursos que les regala el gobierno federal, que ni los mexicanos tienen.

Por otro lado, tampoco reciben la devoción del IVA las empresas que lo solicitan. EL ORBE / Nelson Bautista