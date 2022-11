Productores de Chiapas Abandonan Cultivos de Soya y Maíz por Altos Costos

*Buscan Cosechar Otros Productos más Baratos.

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre del 2022.- Al aumentar los costos de producción de manera tal que superan los precios de las cosechas, así como por los altos intereses que se cobran en los créditos para el campo, productores de Chiapas han optado por cambiar a otros cultivos, aunque se han topado con otros problemas que los dejan igual a como estaban, o peor.

Por ejemplo, Victoria Guzmán Méndez, productora en el ejido Río Florido, de la zona rural baja de este municipio y con cuatro hectáreas de superficie disponibles, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en su caso busca mejorar su siembra y sus ganancias.

Sin embargo indicó que al migrar de un cultivo a otro, se han encontrado con impedimentos, como la falta de algún sistema de riego alterno para los tiempos de sequía para la siembra de hortalizas que emprendieron junto a su esposo, como acelga, ejote, chipilín, calabaza, pepino, para después venderlo en los mercados.

Recordó que se dedicaban al cultivo de soya y maíz, «pero bajó el producto y ya no nos convino, porque cobraban muchos intereses y trabajábamos con créditos. Teníamos que sacar esos recursos de los préstamos, pero ya no era de beneficio para nosotros».

Ante ese panorama de incertidumbre, narró que decidieron orientar sus esfuerzos hacia los maderables, frutales, cacao y plátano, aunque ahora la problemática es la falta de riego, porque el pozo artesiano que tienen no es suficiente para bastecer lo necesario para sus cultivos para los meses que dura la temporada de seca.

Reconoció que es un problema añejo al que se han enfrentado los productores que requieren de ese sistema, «porque, yo tengo 57 años de edad y desde ese tiempo no tenemos riego ni agua suficiente para que sustente todo esto».

Al preguntarle si ha habido algún proyecto o programas relacionados a los sistemas de riego, respondió que no, «proyectos no han habido y hacen mucha falta».

Al hacer un cálculo aproximado sobre las pérdidas en la producción que se podrían generar a falta del vital líquido, puntualizó que alrededor de un 50 por ciento de las cosechas se verán afectadas. EL ORBE / JC