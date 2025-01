Renuncian Integrantes del Cabildo de Frontera Comalapa

*Tras Detención del Alcalde.

San Cristóbal de Las Casas, Chis.;7 de Enero.- La madrugada de este martes renunciaron los integrantes del cabildo de Frontera Comalapa, cuando se cumplen dos días de la detención del alcalde interino José Antonio Villatoro Herrera, acusado de los delitos de malversación de recursos del erario municipal, homicidio, desaparición forzada de personas y extorsión agravada y que desde hace 48 horas se encuentra recluido en un penal de mediana seguridad, en espera de proceso.

A raíz de la desaparición forzada del alcalde electo Aníbal Roblero Castillo, de 54 años, el 3 de septiembre, el día 8 de octubre, fue designado como alcalde interino, Villatoro Herrera, que en el cabildo ocupaba la primera regiduría, pero ante su detención, correspondía por género, que asumiera el cargo, el tercer regidor, Ulises Deudiel Córdova Lío, excoordinador municipal de Protección Civil en el ayuntamiento que presidió Alejandro Mérida González, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Esta madrugada, los integrantes del cabildo interpusieron su renuncia ante el Congreso: La síndica María Guadalupe González Castellanos; la segunda regidora Rosalinda Zunun Mejía; el tercer regidor, Ulises Deudiel Córdova Lío; la cuarta regidora, María Isabel García Samayoa; y el quinto regidor, Ariel Olinto Mazariegos Ordóñez. También los tres regidores plurinominales: Maudalina Gordillo Roblero, Carlos Herrera Recinos y Flavia Rodríguez Santizo.

El Congreso no ha dicho si convocará a elecciones extraordinarias en Frontera Comalapa o decidirá integrar un concejo municipal, igual como ocurrió en el periodo del 2021-2024.

En las elecciones del 2 de junio, los habitantes de Frontera Comalapa denunciaron que fueron «obligados» a votar por el Aníbal Roblero Castillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero quien se negara a apoyarlo, entonces podía ser detenido por una célula del Maíz. Solo así se alzó con el triunfo por 26 mil votos, contra ocho mil que obtuvo el candidato del Partido del Trabajo, Rey David González Vázquez, que fue raptado por un grupo armado el 27 de abril, es decir 36 días antes del proceso electoral.

En Frontera Comalapa, algunos habitantes aseguran que el depuesto alcalde, lo consideran como un «buen ciudadano», que es miembro de la Iglesia Adventista donde tiene un cargo dentro la estructura de la congregación. Habitante del barrio de San Pedro, en la cabecera municipal, José Antonio lo ven sus vecinos, como «un buen padre», que convive con su hijo de cinco años y que antes de ser presidente del concejo, hacia compras o mandados en una motocicleta para niños.

Aunque sus detractores lo criminalizan porque es pariente de los fundadores de la organización Maíz, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Vladimir López Orantes, alias El Ruso, Roger Roblero López y Antonio Martínez, que durante casi cuatro años, mantuvieron sometidos a comerciantes, transportistas y vendedores ambulantes, con el cobro de derecho de piso, ven «poco probable» que un miembro de la Iglesia del Séptimo Día, «está atrás de la desaparición forzada de personas».

Cuando llegaron los elementos de la Policía Estatal a Frontera Comalapa, usuarios en redes sociales criticaron a Villatoro Herrera, por haberse fotografiado con ellos. «El de la foto (…) tiene cara de que es de los meros meros de la mafia y mi intuición nunca falla». «Delincuencia organizada todo lo que da ahí en Frontera y que no hay nada qué barbaridad», comentaron, aunque otros también manifestaron: «Muy bien presidente espero que usted haga un buen papel. Dios lo bendiga. Cuídese». «Desde que usted tomó las riendas de nuestro municipio he seguido su trayectoria y la verdad es que ha procurado la paz, primero el programa de 100 días de salud y ahora la instauración de las fuerzas especiales. Ánimo señor, va por buen camino. Dios le bendiga».

Los habitantes aseguran que desde octubre, que tomó posesión como alcalde interino de Frontera Comalapa, Villatoro Herrera, se dedicó a «trabajar» por el municipio que durante tres años estuvo prácticamente abandonado por un concejo municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque empezó a visitar comunidades, rehabilitó la unidad deportiva, regresó la actividad comercial, la marimba en el parque central, rescató tradiciones en Día de Muertos, puso en marcha el programa 100 días de salud y otros programas.

Al cumplirse los 66 días de que fue designado presidente del concejo municipal, fue detenido, y ahora, recluido en un penal de mediana seguridad, está en espera de proceso penal, mientras que sus parientes fundadores del Maíz, no se les ha visto por Frontera Comalapa.Sun