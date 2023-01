Investigadores Detectan que Chiapas Presenta Serios Problemas de Sequía

Tapachula, Chiapas; 08 de Enero del 2023.- Chiapas, el principal abastecedor de agua dulce en el país, presenta serias consecuencias por el cambio climático y una de ellas es que ya tiene signos de sequías, reveló a rotativo EL ORBE el investigador, Vicente Castro.

En entrevista para éste rotativo, citó los resultados presentados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) al decir que la entidad es una zona con mucha agua y llueve gran parte del año, pero esas investigaciones revelan que hay problemas, sobre todo en la región de la Costa.

«Tenemos que atender esa situación del cambio climático global, local, oceánico y terrestre en el Estado, el Soconusco y Tapachula. Necesitamos que los expertos -junto con el Gobierno- se reúnan para analizar la información, a discutirla, a tomar decisiones, y que el Gobierno las haga valer», indicó.

Según su versión, se desconocen los trabajos del Consejo Estatal del Cambio Climático, «que probablemente sí lo haga, pero es necesario actuar más intenso y que el Poder Ejecutivo deje de dar argumentos de que esto no lo sé, es que esto no me lo dicen, es que yo no puedo actuar porque no tengo. Se necesita actuar y ya».

Abundó que algo muy importante es qué siempre se habla del calentamiento global como un fenómeno que se da en el planeta, que allá en Europa los deshielos, mientras los calores en Estados Unidos, pero que se piensa que no va afectar a Chiapas porque está muy lejos los problemas, pero no es cierto.

En el caso de Tapachula, afirmó que el fenómeno es real y preocupante, «porque las tendencias de la temperatura climática -de acuerdo a datos del Sistema Meteorológico Nacional desde la década de los 60 hasta el 2020, indica que en la actualidad, ha crecido increíblemente, de 24 grados centígrados a los 40, y el promedio se sigue incrementando”. EL ORBE / JC