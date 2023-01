Cuesta de Enero Desploma 80% las Ventas en la Frontera Sur

*Empresarios Apenas Sostienen sus Negocios.

Tapachula, Chiapas; 08 de Enero del 2023.- La situación económica en la cuesta de enero en los municipios de la frontera sur de Chiapas es impactante y repercute en la población en general, ya que la inflación ha afectado a todos con los incrementos de los precios de la canasta básica que están por las nubes, y ahora al iniciar el año, ya es otro duro golpe que resienten las familias mexicanas.

De esa manera lo consideró, Walter Orozco, empresario en el centro de la Ciudad, quien al conceder una entrevista a rotativo EL ORBE, aseguró que esa situación está provocando que en los comercios de la localidad haya pocas ventas y un desplome de hasta un 80 por ciento.

Agregó que este 2023 llegó con un incremento en el salario mínimo que, sin duda alguna, para la parte empresarial esto va a constituir un incremento en el desembolso y por ende más inflación.

Reconoció que va a ser una situación difícil para la iniciativa privada en general, ya que si no hay ventas, no habrá tampoco ingresos para cumplir con esa determinación del Gobierno, ni con las responsabilidades fiscales.

Respecto a los turistas que arriban para sus compras, comentó que en diciembre se vio una llegada importante que impulsó al comercio local, ya que los visitantes aprovecharon la ventaja que tienen con el cambio de su moneda, en la paridad con al Peso Mexicano.

Por eso, apuntó, a nadie le conviene que haya inseguridad en esta región, ya que eso inhibe la llegada de los turistas, quienes dejan a su paso importantes divisas vía hoteles, restaurantes, comercio en general y otros servicios.

Por último, tocó el tema de los migrantes en la localidad, de quienes consideró que han causado una afectación total a la población, con su sola presencia, porque alejan a los consumidores.

Varios de ellos originarios de Haití, son muy abusivos, pues no muestran ningún respeto por las demás personas, independientemente de que en el centro y en todos aquellos lugares o donde se reúnen, dejan un cochinero, señaló. EL ORBE / Nelson Bautista