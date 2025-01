Preparan Nueva Caravana que Saldrá de Tapachula el 5 de Febrero

*A Pesar de las Políticas Antiinmigrantes de Trump.

Tapachula, Chiapas 30 de Enero del 2025.- Este jueves trascendió que partirá de la ciudad de Tapachula una nueva caravana de migrantes de diversas nacionalidad, con rumbo a la Ciudad de México y posteriormente a Estados Unidos, el próximo 5 de Febrero, a pesar de las duras políticas antiinmigrantes que existen en el vecino país del norte.

Según algunas fuentes de esta comunidad varada en Tapachula, la convocatoria esta para concentrarse en el parque del Bicentenario de esta ciudad, en la fecha ya mencionada. Y este contingente sería el número 15 que parte de esta localidad en lo que va del presente sexenio federal.



1 de 2

Los extranjeros aseguran, que en la actualidad las autoridades migratorias ya no los quieren atender, así como no se quieren quedarse en esta ciudad, debido a que no hay trabajo, ni oportunidades de desarrollo para sus familias.Por eso, pretenden recorrer la costa de Chiapas, internarse al centro del país y llegar a la Ciudad de México; para posteriormente buscar los documentos necesarios para viajar a la frontera norte de México con Estados Unidos, en donde pretenden establecerse para encontrar una oportunidad de cruzar legal o ilegalmente a la Unión Americana.La ruta que piensan caminar los integrantes de esta nueva caravana, es la misma que han utilizado por muchos años los migrantes que no tienen recursos para pagar coyotes o polleros. Así como no cuentan con recursos para pagar a tramitadores. Por lo que ante la cancelación del CBP One por parte del gobierno de EU, la última opción para estas personas es caminar. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.